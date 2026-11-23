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Wer heute als Seller auf Marktplätzen erfolgreich sein will, muss nicht nur dort präsent sein, wo viele Menschen sind. Entscheidend ist, in welchem Kontext sie dort unterwegs sind. Loyalty kann dabei zu einem zunehmend wichtigen Teil des Commerce-Modells werden.

Von Jasmin Stemig, VP Digital Platform, PAYBACK Der Marktplatz-Markt ist in den vergangenen Jahren stark gewachsen. Für Händler und Marken bedeutet das zunächst einmal mehr Möglichkeiten, Produkte digital anzubieten. Gleichzeitig macht die Vielzahl an Plattformen die Entscheidung schwieriger: Wo lohnt sich Präsenz? Wo erreiche ich relevante Zielgruppen? Und wo entsteht mehr als nur ein zusätzlicher Vertriebskanal? Aus meiner Sicht wird genau diese Frage in den kommenden Jahren wichtiger. Denn Reichweite allein ist noch kein Geschäftsmodell. Entscheidend ist, in welchem Kontext eine Plattform ihre Nutzer erreicht und mit welcher Intention diese dort unterwegs sind.

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PAYBACK Wenn Loyalty und Commerce näher zusammenrücken Loyalty-Plattformen haben dabei eine interessante Ausgangsposition. Nutzer kommen nicht zufällig auf diese Plattformen. Sie beschäftigen sich bereits mit Einkaufen, Angeboten, Coupons oder ihren gesammelten Punkten. Commerce beginnt damit nicht erst bei der Produktsuche, sondern deutlich früher. Genau diese Entwicklung sehen wir auch bei uns. Mit PAYBACK Produkte haben wir im September einen neuen Shopping-Bereich innerhalb der PAYBACK App als Beta gestartet. Der Unterschied zu unserem bisherigen Online-Partnernetzwerk ist wichtig: Bei den mehr als 700 Online-Partnern wechseln Kunden für den Einkauf in den jeweiligen Shop. Bei PAYBACK Produkte findet die Customer Journey von der Produktsuche über den Kauf bis zur Bezahlung innerhalb der App statt. Die Frage dahinter ist für mich aber größer als ein einzelnes Produkt: Was passiert, wenn Loyalty und Commerce nicht länger zwei nacheinander geschaltete Systeme sind, sondern Teil derselben Customer Journey werden? Für Seller kann daraus ein anderer Zugang zum Kunden entstehen. Sie treffen nicht nur auf Reichweite, sondern auf Nutzer, die sich bereits in einem Shopping- und Vorteilsumfeld bewegen. PAYBACK erreicht in Deutschland mehr als 35 Millionen Kunden, 18 Millionen Menschen nutzen die App aktiv. Der relevante Unterschied entsteht jenseits des Preises Auf Marktplätzen wird häufig über Sortimentsbreite, Preis und Convenience gesprochen. Alle drei Faktoren bleiben wichtig. Doch je austauschbarer Produkte und Angebote werden, desto wichtiger wird die Frage, welchen zusätzlichen Grund eine Plattform für einen Kauf schafft. Loyalty kann ein solcher Grund sein. Bei PAYBACK Produkte sammeln Kunden bei jedem Einkauf Punkte und können zusätzlich Mehrfach-Coupons nutzen. Die regulären Punkte werden dabei von PAYBACK getragen, nicht vom jeweiligen Seller. Darüber hinaus können Händler zusätzliche Promotions innerhalb der Plattform umsetzen. Für mich liegt darin ein spannender Unterschied zu einem klassischen Marktplatzmodell: Ein Kauf muss nicht ausschließlich über einen möglichst niedrigen Preis stimuliert werden. Kunden können einen zusätzlichen Benefit erhalten, ohne dass dieser allein aus dem Produktpreis heraus finanziert werden muss.

Natürlich verschwindet damit der Preiswettbewerb nicht. Bei identischen Produkten wird in unserer aktuellen Buy Box beispielsweise das Angebot mit dem attraktivsten Gesamtpreis inklusive Versand ausgespielt. Perspektivisch sollen weitere Qualitätskriterien wie die Lieferperformance hinzukommen. Ein Marktplatz muss nicht alles anbieten Ein weiterer Punkt wird aus meiner Sicht unterschätzt: Größe allein ist kein Qualitätsmerkmal eines Marktplatzes. PAYBACK Produkte befindet sich bewusst noch in der Beta-Phase. Aktuell sind bereits die ersten Händler mit mehreren tausend Produkten angebunden, weitere befinden sich in der Integration. Der Schwerpunkt liegt zunächst auf Elektronik, Wohnen, Heim & Garten, Fashion & Accessoires sowie Sport. Unser Ziel ist jedoch nicht, möglichst schnell jedes denkbare Sortiment abzubilden. Wir kuratieren und achten darauf, dass Seller, Angebote und operative Qualität zu den Bedürfnissen unserer Kunden passen. Dazu gehören im Onboarding unter anderem Händlerverifizierung, technische Anbindung und die Prüfung der Sortimente. Das halte ich grundsätzlich für eine wichtige Entwicklung im Marketplace-Geschäft. Nicht die Plattform mit den meisten Produkten muss automatisch die relevanteste sein. Relevanz kann ebenso daraus entstehen, Auswahl sinnvoll zu strukturieren und Produkte, Angebote und Nutzerinteressen besser zusammenzubringen. Personalisierung wird zum eigentlichen Hebel Genau hier beginnt für mich die nächste Entwicklungsstufe. Je mehr Commerce innerhalb einer digitalen Plattform stattfindet, desto wichtiger wird die Fähigkeit, aus einem großen Angebot ein relevantes Angebot zu machen. Für PAYBACK Produkte bedeutet das: Wir wollen zunehmend Produkte, Angebote und Empfehlungen zeigen, die für den einzelnen Nutzer tatsächlich interessant sind. Gleichzeitig entwickeln wir Funktionen und Zahlungsmöglichkeiten entlang der gesamten Customer Journey weiter. Das ist einer der Gründe, warum wir bewusst von einer Beta sprechen. Ein Marktplatz entsteht nicht dadurch, dass man eine möglichst große Zahl an Produkten online stellt. Entscheidend ist, zu lernen: Was suchen Kunden? Wo entstehen Abbrüche? Welche Sortimente funktionieren? Welche Services fehlen? Und welche Rolle kann Personalisierung dabei spielen? Für unsere Seller ist diese Phase ebenfalls relevant. Technisch können sie über Mirakl, APIs, Datei-Uploads oder bestehende Middleware- und Aggregatorlösungen wie Tradebyte, ChannelEngine, ShopVibes, JTL, Base oder Channel Pilot anbinden. Damit wollen wir unterschiedliche technische Ausgangssituationen berücksichtigen. Noch wichtiger ist für uns aber der Austausch darüber, was ein Marktplatz leisten muss, damit er für Kunden und Händler dauerhaft relevant wird. Denn am Ende geht es nicht darum, den nächsten möglichst großen digitalen Marktplatz zu bauen. Es geht darum, Commerce dort sinnvoll zu integrieren, wo Menschen ohnehin mit Angeboten, Vorteilen und Shopping interagieren. Oder anders gesagt: Wir sehen PAYBACK Produkte nicht als Ersatz für bestehende Online-Shops, sondern als ergänzenden Zugang zu Kunden. Die eigentliche Frage ist nicht, ob Commerce oder Loyalty wichtiger ist, sondern wie beides künftig noch intelligenter zusammenspielt.

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