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Zuschauer bleiben bei Ebay Live im Schnitt 22 Minuten im Stream, berichtet Haendlerbund.de nach einem Jahr des Formats in Deutschland. Wer dauerhaft live verkaufe, verdreifache laut Ebay-Live-Chefin Lara Day seinen Umsatz, weltweit betrachtet. Am besten eigne sich Erklärungsbedürftiges: Sammlerobjekte, Luxusgüter, generalüberholte Elektronik. Für den Einstieg genüge ein Smartphone mit Ringlicht. Der Chat liefere obendrein direktes Kundenfeedback, also Marktforschung, die nebenbei mitläuft.

Livestreams entwickeln sich bei Ebay zum Beratungsformat Ebay Live ist seit rund einem Jahr in Deutschland aktiv und zeigt nach Angaben von Lara Day, Chefin von Ebay Live, eine auffällig hohe Bindungskraft: Zuschauer bleiben im Schnitt 22 Minuten im Stream. berichtet Haendlerbund.de über die Bilanz des Formats. Gerade vor dem Hintergrund kurzer Social-Media-Clips sei diese Verweildauer bemerkenswert. Nutzer kommen laut Day wieder, folgen bestimmten Sellern und entwickeln im Chat eine eigene Dynamik. Der Reiz liegt dabei offenbar in der Verbindung aus Kaufinteresse, Recherche und Interaktion. In Deutschland wollten viele Käufer Produkte genau verstehen, bevor sie eine Entscheidung treffen. Ebay Live schafft dafür einen digitalen Raum, in dem Händler erklären, Rückfragen beantworten und unmittelbar auf Wünsche aus dem Publikum reagieren können. Aus einzelnen Streams entsteht so ein wiederkehrender Austausch zwischen Verkäufern und Community. Erklärungsbedürftige Produkte profitieren besonders Als besonders geeignet gelten Sortimente, bei denen Beratung einen Unterschied macht. Dazu zählen Sammlerobjekte, Luxusgüter und generalüberholte Elektronik. Bei einem gebrauchten Smartphone kann ein Händler etwa direkt zeigen, in welchem Zustand das Gerät ist, warum es günstiger angeboten wird und was „refurbished“ konkret bedeutet. Der Chat zeigt parallel, welche Fragen offenbleiben und welche Informationen Käufer für ihre Kaufentscheidung benötigen.

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Ein emotionales Produkt ist dafür keine Voraussetzung. Auch klassische Gebrauchsware kann funktionieren, sofern es etwas zu erklären oder eine Geschichte zum Produkt gibt. Day betont, dass die Persönlichkeit des Verkäufers wichtiger sein kann als ein perfektes Studio. Manche Händler treten sehr präsent auf, andere sind zurückhaltender, verfügen aber über hohe Fachkenntnis. Gerade diese Expertise kann im Livestream sichtbar werden. Die technische Einstiegshürde bleibt vergleichsweise niedrig. Für den Start genügen laut Ebay oft ein Smartphone und ein Ringlicht. Händler können aus dem Lager streamen, Produkte spontan zeigen und über den Chat abfragen, welche Ware als Nächstes vorgestellt werden soll. Damit wird Live-Shopping zu einem Format, das auch ohne große Produktion testbar ist. Zusätzliche Reichweite und direktes Feedback Für Händler kann Ebay Live laut Day wirtschaftlich deutlich wirken. Global betrachtet hätten Verkäufer, die mit Live starten und dauerhaft dabei bleiben, ihre Umsätze verdreifacht. Das Format schaffe zusätzliche Sichtbarkeit und bringe Händler mit neuen Zielgruppen zusammen. Zugleich liefert der Chat direktes Kundenfeedback: Nutzer äußern Kritik, geben positive Rückmeldungen und nennen Produkte, die sie in künftigen Streams sehen möchten. Diese Rückmeldungen machen den Livestream auch zu einer Form laufender Marktforschung. Händler erfahren in Echtzeit, welche Argumente überzeugen, welche Begriffe erklärt werden müssen und welche Produkte Nachfrage auslösen. Damit ergänzt Ebay Live den klassischen E-Commerce um ein stärker dialogorientiertes Element. Day sieht darin auch eine Antwort auf einen Alltag, in dem standardisierte Transaktionen zunehmend automatisiert werden, unter anderem durch KI. Ob das Format dauerhaft über einzelne erfolgreiche Seller hinaus skaliert, bleibt der nächste Prüfpunkt. Die bisherigen Kennzahlen liefern dafür eine klare Ausgangslage: 22 Minuten Verweildauer und weltweit verdreifachte Umsätze bei dauerhaft aktiven Händlern.

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