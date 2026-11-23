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Britische Verbraucher geben zum Black Friday voraussichtlich 6,6 Mrd. Pfund aus, 40 Prozent mehr als im Vorjahr, zitiert Drapersonline.com eine Prognose von PwC UK. Pro Kopf seien es im Schnitt 235 Pfund. Mehr als zwei Drittel der Ausgaben erhalte der Online-Handel, rund ein Fünftel der stationäre Handel. Die Kauflust trotze dabei der Stimmung: Das Konsumklima sei seit August von plus eins auf minus 22 abgesackt, den tiefsten Wert seit Frühjahr 2023.

Die britischen Verbraucherinnen und Verbraucher steuern laut PwC UK auf eine deutlich stärkere Rabattphase zu. Zum Black Friday werden Ausgaben von 6,6 Mrd. Pfund erwartet, wie Drapersonline.com unter Berufung auf die Prognose berichtet. Das entspräche einem Plus von 40 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Pro Kopf rechnet PwC mit durchschnittlich 235 Pfund, nach 190 Pfund im Jahr 2025. Das Interesse an der Aktion steigt wieder auf 53 Prozent, nachdem es im Vorjahr auf 46 Prozent gefallen war. PwC ordnet 2025 als ungewöhnlich schwaches Jahr ein, geprägt von Lebenshaltungskosten und Unsicherheit rund um den Haushalt. Zugleich bleibt die Begeisterung geteilt: In den vergangenen Jahren lag das Interesse meist um die 50-Prozent-Marke. Kauflust trotz schlechterer Stimmung Bemerkenswert ist die Prognose vor dem Hintergrund eines deutlich eingetrübten Konsumklimas. Der Stimmungswert sank laut PwC von plus eins im August auf minus 22 Ende Oktober. Das ist der niedrigste Stand seit Frühjahr 2023. Als Belastungsfaktoren nennt PwC höhere Energiekosten, Inflation und die Aussicht auf steigende Zinsen. Dennoch wollen viele Verbraucher Budgets für Käufe in der festlichen Saison freihalten.

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Bei den Motiven zeigt sich ein gemischtes Bild im Konsumverhalten. Unter den Teilnehmenden sehen 68 Prozent Black Friday als Gelegenheit, sich selbst etwas zu gönnen. 66 Prozent kaufen für die Familie. Männer nennen häufiger den Eigenkauf: 76 Prozent planen Ausgaben für sich selbst. Frauen kaufen laut PwC häufiger für die Familie, mit 71 Prozent gegenüber 61 Prozent für sich selbst. Die Ausgaben unterscheiden sich ebenfalls nach Geschlecht. Männer werden im Schnitt voraussichtlich 280 Pfund ausgeben, 24 Prozent mehr als 2025. Dieser Betrag liegt 44 Prozent über dem erwarteten Wert der Frauen. Bei ihnen prognostiziert PwC 195 Pfund pro Person, ein Plus von 27 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Online dominiert, Filialen bleiben relevant Der Onlinehandel erhält laut PwC mehr als zwei Drittel der erwarteten Ausgaben für Lieferung nach Hause. Weitere zehn Prozent entfallen auf Click-and-Collect. Rund 21 Prozent sollen stationär ausgegeben werden. Jüngere Käuferinnen und Käufer zeigen dabei eine stärkere Vorliebe für den Einkauf vor Ort: 33 Prozent der 18- bis 24-Jährigen und 25 Prozent der 25- bis 34-Jährigen liegen hier über dem landesweiten Durchschnitt. Bei den beliebtesten Kategorien führen Elektronikprodukte mit 54 Prozent. Danach folgen Mode mit 41 Prozent und kleine Weihnachtsgeschenke mit 26 Prozent. Bei Frauen stehen Gesundheit und Beauty mit 42 Prozent vorn, gefolgt von Mode mit 41 Prozent. Kleine Weihnachtsgeschenke und Elektroartikel erreichen in dieser Gruppe jeweils 36 Prozent. Trotz der erwarteten Erholung bleibt der Markt unter früheren Spitzenwerten. Die prognostizierten 6,6 Mrd. Pfund liegen weiterhin unter dem Rekord von 7,9 Mrd. Pfund aus dem Jahr 2019. Die PwC-Erhebung basiert auf einer Befragung von 2.000 Erwachsenen, durchgeführt vom 27. bis 30. Oktober 2026.

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