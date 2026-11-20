PDD Holdings, der Mutterkonzern von Temu und Pinduoduo, hat im dritten Quartal beim Gewinn besser abgeschnitten als erwartet. Der bereinigte Nettogewinn lag laut LSEG-Daten bei 31 Milliarden Yuan, umgerechnet 4,65 Milliarden US-Dollar. Analysten hatten im Schnitt mit 28,03 Milliarden Yuan beziehungsweise rund 4,2 Milliarden US-Dollar gerechnet, berichtet The Edge Malaysia.

Getrieben wurde das Ergebnis vor allem durch niedrigere Ausgaben für Vertrieb und Marketing. Diese Kostendisziplin stützte die Profitabilität, obwohl PDD beim Umsatz hinter den Erwartungen zurückblieb. Die Erlöse erreichten 108,3 Milliarden Yuan, umgerechnet 16,2 Milliarden US-Dollar. Erwartet worden waren 115,97 Milliarden Yuan beziehungsweise 17,4 Milliarden US-Dollar.

Höherer Gewinn, schwächerer Umsatz

Die Zahlen zeigen ein gemischtes Bild für einen der wichtigsten chinesischen Plattformkonzerne im globalen E-Commerce. PDD betreibt Pinduoduo in China und Temu international. Das Unternehmen konkurriert mit Alibaba-Angeboten wie Taobao und Tmall, mit JD.com sowie mit Douyin, das zu ByteDance gehört. Der Wettbewerb ist stark von Rabatten, Subventionen und Anreizen geprägt, mit denen Plattformen sowohl Verbraucher als auch Händler an sich binden.