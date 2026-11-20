PDD, Mutterkonzern von Temu und Pinduoduo, hat im dritten Quartal mehr verdient als erwartet und dafür bei Vertrieb und Marketing gespart, berichtet Theedgemalaysia.com. Der bereinigte Nettogewinn liege bei 4,65 Mrd. Dollar, Analysten seien von rund 4,2 Mrd. ausgegangen. Beim Umsatz bleibe PDD dagegen hinter den Erwartungen zurück: 16,2 statt 17,4 Mrd. Dollar. Der ganzen Branche mache zudem die EU-Gebühr von drei Euro pro Paket unter 150 Euro zu schaffen, die seit Juli gilt. Alibaba beispielsweise führe seinen Rückgang von acht Prozent im internationalen Geschäft vor allem auf die Zollreform zurück.
PDD Holdings, der Mutterkonzern von Temu und Pinduoduo, hat im dritten Quartal beim Gewinn besser abgeschnitten als erwartet. Der bereinigte Nettogewinn lag laut LSEG-Daten bei 31 Milliarden Yuan, umgerechnet 4,65 Milliarden US-Dollar. Analysten hatten im Schnitt mit 28,03 Milliarden Yuan beziehungsweise rund 4,2 Milliarden US-Dollar gerechnet, berichtet The Edge Malaysia.
Getrieben wurde das Ergebnis vor allem durch niedrigere Ausgaben für Vertrieb und Marketing. Diese Kostendisziplin stützte die Profitabilität, obwohl PDD beim Umsatz hinter den Erwartungen zurückblieb. Die Erlöse erreichten 108,3 Milliarden Yuan, umgerechnet 16,2 Milliarden US-Dollar. Erwartet worden waren 115,97 Milliarden Yuan beziehungsweise 17,4 Milliarden US-Dollar.
Höherer Gewinn, schwächerer Umsatz
Die Zahlen zeigen ein gemischtes Bild für einen der wichtigsten chinesischen Plattformkonzerne im globalen E-Commerce. PDD betreibt Pinduoduo in China und Temu international. Das Unternehmen konkurriert mit Alibaba-Angeboten wie Taobao und Tmall, mit JD.com sowie mit Douyin, das zu ByteDance gehört. Der Wettbewerb ist stark von Rabatten, Subventionen und Anreizen geprägt, mit denen Plattformen sowohl Verbraucher als auch Händler an sich binden.
An der Börse sorgte der Gewinnsprung zunächst für Erleichterung. Vorbörslich legte die Aktie um mehr als neun Prozent zu. Zugleich bleibt die längerfristige Entwicklung belastet: Bis zum Handelsschluss am Mittwoch hatte der Kurs seit Jahresbeginn bereits mehr als 30 Prozent verloren.
EU-Gebühr belastet internationale Plattformen
Zusätzlichen Druck erzeugt die Zollreform in der EU. Seit Anfang Juli wird auf niedrigwertige E-Commerce-Pakete eine Gebühr von drei Euro erhoben. Betroffen sind Sendungen unter 150 Euro, die zuvor zollfrei in den europäischen Binnenmarkt gelangen konnten. Für Plattformen, deren Geschäftsmodell stark auf günstigen Direktversand ausgerichtet ist, erhöht diese Regelung die Kosten im grenzüberschreitenden Handel.
Die Auswirkungen zeigen sich auch bei Alibaba. Der Wettbewerber meldete für das internationale E-Commerce-Geschäft einen Rückgang um acht Prozent und führte dies vor allem auf schwächere AliExpress-Erlöse nach der EU-Zollreform zurück. Im China-Geschäft sank Alibabas E-Commerce-Umsatz im Septemberquartal um fünf Prozent.
Für PDD bleibt damit ein Spannungsfeld sichtbar: Das Unternehmen kann seine Profitabilität durch geringere Vertriebs- und Marketingausgaben verbessern, trifft aber auf schwächere Umsatzerwartungen und steigende regulatorische Kosten im internationalen Geschäft. Offen bleibt, wie stark die seit Juli geltende Paketgebühr von drei Euro die kommenden Quartale bei Temu, AliExpress und anderen grenzüberschreitenden Plattformen prägen wird.