Social Commerce vor Black Friday: US-Marken binden TikTok Shop kaum in eigene Posts ein

Nur 1,8 Prozent der organischen TikTok-Posts von US-E-Commerce-Marken verweisen auf ein Produkt im TikTok Shop. Das geht aus einer Auswertung des Social-Media-Toolanbieters Metricool hervor. Klassische Verkaufsposts schneiden demnach im Vergleich zu anderen Inhalten am schwächsten ab.

Metricool hat für seinen „2026 Social Media & Ecommerce Report“ nach eigenen Angaben 3.234 Beiträge von 72 US-E-Commerce-Marken auf Instagram, Facebook, TikTok und YouTube ausgewertet, veröffentlicht im August 2026. Die Stichprobe ist laut Unternehmen nicht repräsentativ. Nach welchen Kriterien die Marken ausgewählt wurden, geht aus der öffentlichen Zusammenfassung nicht hervor. Der vollständige Bericht ist nur gegen Angabe einer E-Mail-Adresse abrufbar.

TikTok Shop vor allem in Anzeigen

Häufiger als auf den eigenen Shop verweisen die Marken laut Metricool auf Händler wie Sephora oder Target, nämlich in 9,3 Prozent der organischen TikTok-Posts. Insgesamt enthielten demnach 49 der untersuchten Beiträge einen Shop-Tag, 84 Prozent davon waren bezahlte Anzeigen. Rechnerisch bleiben damit rund acht organische Posts mit Shop-Tag. Der Befund steht also auf einer sehr kleinen Basis.

Verkaufsposts mit der geringsten Resonanz

Explizite Verkaufs- und Promotionsbeiträge machen laut Studie 3,2 Prozent der Posts aus. Gemessen an der üblichen Performance der jeweiligen Marke erzielten sie unter den untersuchten Content-Kategorien die geringste Resonanz. Tutorials und Community-Beiträge lagen demnach leicht darüber. Wie Metricool die Kategorien zugeordnet und die relative Performance berechnet hat, beschreibt die öffentliche Zusammenfassung nicht. „Social Media ist keine digitale Prospektfläche“, sagt Lea Sindel, nach Unternehmensangaben bei Metricool für PR, Events und Education zuständig.

Die höchsten Interaktionswerte misst die Studie auf Instagram: Ein typischer organischer Post kam dort im Median auf 293 Interaktionen, auf TikTok auf 74, auf Facebook auf neun und auf YouTube auf acht.

Einordnung für Deutschland

TikTok Shop ist in Deutschland seit dem 31. März 2025 verfügbar. Nach einer von Horizont zitierten NIQ-Auswertung haben im ersten Jahr gut 15 Prozent der erfassten Online-Käufer in Deutschland mindestens einmal dort bestellt. TikTok selbst spricht von mehr als 25.000 Verkäufern. Eine zentrale Rolle spielen dem Bericht zufolge Creator, die im Auftrag von Händlern Produkte vorstellen. Die Metricool-Auswertung bezieht sich dagegen auf Beiträge der Marken selbst. Ob sich die US-Befunde auf deutsche Marken übertragen lassen, ist offen.