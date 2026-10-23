TikTok Shop zeigt: Ohne die richtige Payment-Infrastruktur gibt es keine Creator-Economy

Merken Teilen

Mit TikTok Shop ist Social Commerce in Deutschland zum Handelskanal geworden. Lennart von Schlichting, Managing Director DACH beim Payment-Infrastrukturanbieter Mangopay, argumentiert, dass damit die Zahlungsabwicklung hinter dem Kauf wichtiger wird – von Abrechnungsfristen bis zur Wallet für Creators.

Das Morning Briefing. Kostenlos in Ihr Postfach. Die wichtigsten Nachrichten aus E-Commerce und Handel – werktäglich ab 7 Uhr. E-Mail-Adresse für Newsletter Kostenlos anmelden Jederzeit abbestellbar. Hinweise zum Datenschutz.

Die komplexe Payment-Engine hinter dem Entertainment Wenn über TikTok geredet wird, ist in den Schlagzeilen meist die Rede von der Macht der Creator*innen und dem Sog des Algorithmus. Doch der Diskurs rund um den TikTok Shop beschäftigt sich mit den Fähigkeiten der Creator-Economy, Produkte viral gehen zu lassen und somit das Verbraucher*innenverhalten zu prägen. Doch hinter jedem Kauf auf der Plattform steckt eine unsichtbare Geschichte, nämlich die der Zahlungsinfrastruktur, die es Plattformen ermöglicht, zu funktionieren: Abrechnungsfristen: Die Verkaufserlöse werden erst nach Ablauf einer Abrechnungsfrist, anschließend an die erfolgreiche Lieferung, freigegeben. Hierbei werden unterschiedliche Fristen berechnet, die von einem bis hin zu 31 Tagen reichen.

Zuverlässigkeit & Kontrolle: Urheber*innen wünschen sich einen verlässlichen Zugriff auf ihre Einnahmen, dennoch muss die Plattform genügend Kontrolle über die Gelder ausüben, um Rückgaben, Rückerstattungen, Streit- und Betrugsfälle sowie Compliance-Verpflichtungen zu regeln. All das muss passieren, bevor Summen das interne Ökosystem verlassen.

Rückzahlungen: Kundenzahlungen müssen nicht nur eingezogen werden. Darüber hinaus muss im Falle einer Rückgabe ermittelt werden, wie viel davon den Verkäufer*innen und wie viel den Urheber*innen zusteht. Plattformgebühren gilt es dabei außerdem zu berücksichtigen. Schlussendlich müssen die Abrechnung und Auszahlung zuverlässig vorgenommen werden. Das Beispiel TikTok Shop zeigt: Zahlungen gehen weit über den Bezahlvorgang hinaus, hinter dem Prozess steht die Gewährleistung von ausreichender Transparenz hinsichtlich der Einnahmen zeitgleich zur Verwaltung des Geldflusses. Die Wallet – wenn Einnahmen nicht direkt aufs Bankkonto fließen Sobald Auszahlungen freigegeben sind, ist die Überweisung auf ein Bankkonto jedoch nicht die einzige Möglichkeit für Creator*innen, ihre Einnahmen einzusehen und zu nutzen. An dieser Stelle kommt die sogenannte „Wallet“ ins Spiel. Das Verwahren des Guthabens ist mit regulatorischen Anforderungen verbunden: In Europa sind Zahlungs- und E-Geld-Institute verpflichtet, Kund*innengelder zu schützen.

Geldwäschebekämpfungsvorschriften verlangen zudem, dass regulierte Finanzinstitute Kunden identifizieren und deren Identität überprüfen, wodurch „Know Your Customer“ (KYC) zu einem integralen Bestandteil der Erbringung dieser Dienstleistungen wird.

Was eine Wallet-Funktion für Kreative leistet: Einnahmen können für Premium-Sichtbarkeit, Werbeplatzierungen oder andere Tools genutzt werden, die den Kreativen helfen, ihr Geschäft auszubauen.

Sie können ihre Einnahmen auf ein Bankkonto überweisen, aber auch einen Teil der Mittel in einer plattforminternen Wallet verfügbar halten. Kreative können einen Teil ihrer Einnahmen nutzen und damit den nächsten Verkauf fördern, ohne dass das Geld zwischendurch die Plattform verlassen muss – so wird die Creator-Economy zirkulär! Was bedeutet der Aufstieg des Social Commerce für die Zukunft des digitalen Zahlungsverkehrs? TikTok Shop verdeutlicht einen Wandel, der sich momentan in der digitalen Wirtschaft ausbreitet. Auch wenn Social Commerce diesen Trend möglicherweise beschleunigt hat, stehen die infrastrukturellen Herausforderungen mittlerweile Marktplätzen, Plattformen der Gig-Economy, Reiseunternehmen, Creator-Plattformen und B2B-Ökosystemen gleichermaßen bevor. Für Plattformen hängt der Erfolg nicht allein davon ab, Zahlungen anzunehmen, sondern vielmehr von der Fähigkeit, den Geldfluss zwischen mehreren Parteien zu steuern. Wallet-basierte Infrastrukturen ermöglichen es Plattformen, Zahlungen direkt in ihr Geschäftsmodell zu integrieren. Für die gesamte Zahlungsbranche bedeutet dies eine erhebliche Verschiebung der Prioritäten. Der Wettbewerbsvorteil liegt nicht mehr ausschließlich in der schnellen und sicheren Transaktionsabwicklung, sondern auch in der Bereitstellung der finanziellen Infrastruktur, die neue Geschäftsmodelle ermöglicht.

Merken Teilen