Steuern in Liquidität verwandeln: Investitionsgüter und E-Fahrzeuge jetzt clever abschreiben

Ob degressive Abschreibung für Maschinen oder 75-%-Sonderabschreibung für E-Fahrzeuge: Unternehmen und Selbstständige können ihre Steuerlast im laufenden Geschäftsjahr spürbar senken. Wer anstehende Investitionen vorausschauend plant, sichert sich entscheidende Liquiditätsvorteile.

In wirtschaftlich herausfordernden Zeiten zählt jeder Liquiditätsbaustein. Umso wichtiger ist es, betriebliche Investitionen steueroptimal zu planen. Der Gesetzgeber bietet dafür attraktive Hebel: Wer in moderne Anlagen, IT oder den Fuhrpark investiert, kann Anschaffungskosten deutlich schneller steuermindernd geltend machen. Besonders groß ist der Hebel beim Jahresendspurt für rein elektrische Firmenfahrzeuge.

Maschinen, Anlagen & IT: Bis zu 30 % degressive AfA bis Ende 2027

Für bewegliche Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens gelten lukrative Rahmenbedingungen:

Bis zu 30 % p.a. degressiv: Bei Investitionsgütern wie Maschinen, Anlagen oder IT-Ausstattung können Betriebe bis Ende 2027 die degressive Abschreibung von bis zu 30 % pro Jahr nutzen. Damit wandert der Großteil des steuerlichen Aufwands direkt in die ersten Nutzungsjahre.

Bei Investitionsgütern wie Maschinen, Anlagen oder IT-Ausstattung können Betriebe bis Ende 2027 die degressive Abschreibung von bis zu 30 % pro Jahr nutzen. Damit wandert der Großteil des steuerlichen Aufwands direkt in die ersten Nutzungsjahre. Ergänzende Spielräume: Kleine und mittlere Betriebe können Anschaffungen über den Investitionsabzugsbetrag (§ 7g EStG) oder Sonderabschreibungen steuerlich vorziehen. Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG bis 800 Euro netto) sowie digitale Wirtschaftsgüter mindern den Ertrag meist sofort im Anschaffungsjahr.

Der 75-%-Booster: Sonderabschreibung für E-Fahrzeuge bis Ende 2026

Der größte Hebel für das Jahresende liegt im Fuhrpark: Für rein batterieelektrische Firmenfahrzeuge können Betriebe bis zu 75 % der Anschaffungskosten direkt im laufenden Geschäftsjahr geltend machen.