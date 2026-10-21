Merken Teilen

Aliexpress und Youtube haben eine weltweite Affiliate-Partnerschaft geschlossen, berichtet Channelx.world. Nach dem Start in Südkorea im März solle nun Deutschland folgen, zusammen mit Großbritannien, den USA und Brasilien; weitere Märkte erschließe das Duo schrittweise im Takt von Youtubes Affiliate-Programm. Jeder teilnehmende Creator könne Produkte des chinesischen Marktplatzes direkt in Youtube Studio auswählen und in langen Videos, Shorts oder Livestreams verlinken, um bei qualifizierten Verkäufen Provision zu erhalten.

AliExpress und Youtube verzahnen Content und Commerce AliExpress und Youtube haben eine weltweite Affiliate-Partnerschaft geschlossen, berichtet Channelx.world. Nach dem Start der Kooperation in Südkorea im März 2026 soll die Partnerschaft auf vier weitere Märkte ausgeweitet werden: Deutschland, Großbritannien, die USA und Brasilien. Weitere Länder sollen schrittweise folgen, jeweils im Einklang mit dem Rollout von Youtubes Affiliate-Programm in neuen Märkten. Für teilnehmende Creator entsteht damit ein neuer Zugang zu AliExpress-Produkten innerhalb des Youtube-Ökosystems. Berechtigte Kanäle können Produkte direkt in Youtube Studio auswählen, in ihre Inhalte einbinden und bei qualifizierten Verkäufen Provisionen erhalten. Die Kooperation erweitert damit die Möglichkeiten im Marketing, weil Produktempfehlungen, Reichweite und Kaufabschluss enger miteinander verbunden werden. Produkte direkt in Videos, Shorts und Livestreams Die Integration umfasst die drei zentralen Youtube-Formate: lange Videos, Shorts und Livestreams. Creator können AliExpress-Produkte an passenden Stellen markieren, etwa ein Elektronikprodukt in einem Unboxing-Short oder während eines Livestream-Gesprächs mit dem Publikum. Zuschauer gelangen über Youtube direkt zu AliExpress, um den Kauf abzuschließen. Damit wird Produktsuche im Umfeld von Unterhaltung, Beratung und Demonstration stärker mit dem Einkauf verknüpft.

Das Morning Briefing. Kostenlos in Ihr Postfach. Die wichtigsten Nachrichten aus E-Commerce und Handel – werktäglich ab 7 Uhr. E-Mail-Adresse für Newsletter Kostenlos anmelden Jederzeit abbestellbar. Hinweise zum Datenschutz.

Im Mittelpunkt steht auch Brand+, eine kuratierte Auswahl gebrandeter Produkte internationaler und lokaler Marken. Creator können Artikel aus Kategorien wie Unterhaltungselektronik, Sport und Outdoor, Wohnen sowie Lifestyle auswählen. Daten zu Bestsellern und Trendprodukten sollen dabei helfen, passende Empfehlungen für die eigene Zielgruppe zu finden. Für AliExpress stärkt die Partnerschaft die Rolle des Marktplatzes im Creator Commerce und öffnet Markenprodukte für eine breitere Platzierung in Youtube-Inhalten. Ausbau entlang des Youtube-Affiliate-Programms Youtube hat sein Shopping Affiliate Program zuletzt auf berechtigte Creator in Deutschland und Großbritannien ausgeweitet. Die neue Partnerschaft knüpft daran an und soll das Produktangebot von AliExpress in das Creator-Ökosystem von Youtube bringen. Nach Angaben von AliExpress verbindet die Kooperation die Breite des eigenen Angebots mit lokalen Creator-Stimmen und deren Nähe zu den jeweiligen Communities. Für den E-Commerce markiert die Zusammenarbeit einen weiteren Schritt hin zu kaufbaren Inhalten auf großen Videoplattformen. Empfehlungen in Reviews, Produktvorführungen und realen Anwendungsszenarien erhalten dadurch einen direkten kommerziellen Anschluss. Berechtigte Youtube-Creator in den teilnehmenden Märkten müssen die Kanal- und Shopping-Affiliate-Anforderungen von Youtube erfüllen; die Bewerbung erfolgt über Youtube Studio.

Merken Teilen