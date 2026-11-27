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Wer einen Smart-TV einschaltet, landet häufig zuerst auf dem Homescreen. Sven Surges, Client & Agency Partnerships Lead beim Werbevermarkter Samsung Ads, der unter anderem Werbeflächen auf den Startbildschirmen von Samsung-Fernsehern verkauft, erklärt, warum Händler diesen Moment aus seiner Sicht stärker in der Mediaplanung berücksichtigen sollten.

Wer einmal im Einzelhandel gearbeitet hat, kennt diesen Moment: Ein Kunde kommt zur Tür herein, hält inne und sieht sich um. Was er genau will, weiß er noch nicht. Genau deshalb ist der Eingangsbereich der am sorgfältigsten geplante Raum in jedem Geschäft. Auch das Wohnzimmer hat so einen Eingang, und doch laufen die meisten Mediapläne geradewegs daran vorbei. Wer einen Smart-TV einschaltet, landet immer häufiger zuerst auf einem Homescreen voller Apps, Inhalte und Empfehlungen, noch bevor er sich auf etwas festlegt. Dass sie daran vorbeilaufen, hat einen Grund: Die Fragmentierung hat das TV-Publikum deutlich schwerer sichtbar gemacht, und Pläne, die nach Kanälen aufgebaut sind, erfassen nur einen Teil davon. Am Homescreen wird aus meiner Sicht ein Teil dieser Reichweite wieder sichtbar. Dort kommen vier Entwicklungen zusammen, auf die wir im Folgenden genauer eingehen.

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1. Zuschauer kommen ohne konkreten Plan In den fünf größten europäischen Märkten (EU5: Deutschland, Großbritannien, Frankreich, Italien und Spanien) sind 76 Prozent der Smart-TV-Zuschauer unsicher, was sie schauen wollen, wenn sie den Fernseher einschalten. Das zeigt der Report „Behind the Screens 2026“ von Samsung Ads (Umfragedaten EU5). Dass der Homescreen dabei zur zentralen Anlaufstelle geworden ist, lässt sich messen: Allein auf Samsung-Fernsehern wurden 2025 in den EU5 mehr als 24 Milliarden Homescreen-Aufrufe gezählt (First-Party-Gerätedaten). Samsung Ads, „Behind the Screens 2026“, S. 5. Gerätedaten von Samsung-Smart-TVs (2025) und Befragung von 15.000 Smart-TV-Besitzern in den EU5 (10.12.2025 bis 7.1.2026). Auch unabhängige Forschung weist in diese Richtung. Die AGF-Plattformstudie 2026-I hat ermittelt, dass 29,6 Prozent der deutschen TV-Haushalte nach dem Einschalten zunächst ein Menü statt eines laufenden Programms sehen. Eine Befragung von WPP Media und Samsung Ads unter Smart-TV-Nutzenden kommt auf 79 Prozent. Das alles macht den Homescreen nicht zu einem Shopping-Moment, denn niemand schaltet den Fernseher ein, um Sneaker zu kaufen. Aber es ist ein Moment, in dem noch keine Entscheidung getroffen wurde. Mit Blick auf die Anzahl der Menschen, die in dieser Situation national erreichbar sind, liegt hier für Marken und Handelsunternehmen eine große Reichweite. 2. Lineare Planung findet immer dieselben Menschen Lineares Fernsehen bleibt in Deutschland eine ernstzunehmende Größe: Es macht 39 Prozent der täglichen Sehzeit auf Samsung-Smart-TVs aus, die übrigen 61 Prozent entfallen auf Streaming (Behind the Screens 2026, Deutschland). Das Problem für Händler liegt darin, wie sich diese Nutzung verteilt. In den EU5 verantworten 24 Prozent der Samsung-Fernseher 81 Prozent der gesamten linearen Sehzeit. Samsung Ads, „Behind the Screens 2026“, S. 22. Gerätedaten von Samsung-Smart-TVs in den EU5, 2025. In der Praxis baut ein rein linearer Plan Frequenz in denselben Haushalten auf und erreicht den Rest kaum. Wer weniger linear schaut, sitzt trotzdem jeden Tag vor dem Fernseher und wechselt zwischen Streaming-Apps, Gaming und Homescreen. Auf Samsung-Fernsehern bleibt in den EU5 weniger als jeder vierte Zuschauer ausschließlich im Streaming, etwas mehr als jeder zehnte ausschließlich im linearen Fernsehen.

Samsung Ads, „Behind the Screens 2026“, S. 12. Gerätedaten von Samsung-Smart-TVs in den EU5, 2025. Für einen Händler ist das, als würde er die Auslage neu bestücken, an der seine Stammkunden ohnehin jede Woche vorbeikommen, während neue Kunden durch eine andere Tür hereinkommen. 3. Werbefinanziertes Streaming gewinnt leise an Boden Innerhalb des Streamings ist werbefinanziertes Video on Demand (AVOD) das einzige Format, dessen Anteil an der Sehzeit in den EU5 wächst: von 10 auf 12 Prozent zwischen dem vierten Quartal 2024 und dem vierten Quartal 2025 (Behind the Screens 2026, EU5). Samsung Ads, „Behind the Screens 2026“, S. 18. Anteil an der Streaming-Sehzeit je Samsung-Smart-TV in den EU5, Q4 2024 und Q4 2025. In Deutschland zeigt die Befragung von Samsung Ads und WPP Media, dass 85 Prozent der Smart-TV-Nutzer nichts gegen kostenlose, werbefinanzierte Inhalte haben. Aus meiner Sicht ist das Wachstum nachfragegetrieben und oft auch eine Folge des Drucks auf die Haushaltsbudgets. Für Händler entsteht damit eine wachsende Reichweite bei Zielgruppen, die sich für ein werbefinanziertes Angebot entschieden haben. 4. Jüngere Zielgruppen zeigen sich offener für neue Marken Jüngere Zuschauer sind die Zielgruppe, die Händler über lineares TV am schwersten erreichen. In Deutschland starten 48,6 Prozent der 14- bis 29-Jährigen ihre TV-Nutzung grundsätzlich auch mit einem Streaming-Dienst, bei den über 65-Jährigen sind es nur 4,2 Prozent, so die AGF. In den EU5 suchen 18- bis 34-Jährige mehr als sieben Minuten lang nach etwas zum Schauen, und die Wahrscheinlichkeit, dass sie sich beim Einschalten von der Auswahl überfordert fühlen, liegt 71 Prozent höher als bei älteren Zuschauern (Behind the Screens 2026, EU5). Für Händler entscheidend: 18- bis 35-Jährige entdecken mit einer um 42 Prozent höheren Wahrscheinlichkeit gern eine neue Marke, wenn sie diese auf dem Homescreen sehen. Über den Homescreen lassen sich damit Kunden ansprechen, die ihre Markenvorlieben noch entdecken und festigen. Was das für die Mediaplanung bedeutet Die vier beschriebenen Entwicklungen treffen jetzt zusammen. Aus meiner Sicht spricht das dafür, TV-Reichweite gemeinsam über Linear und Streaming zu planen statt Kanal für Kanal. Und dafür, den Homescreen als Upper-Funnel-Platzierung zu behandeln und ihn an den Kunden zu messen, die Performance-Kanäle noch nicht finden. Der Homescreen ist der Eingang zum Wohnzimmer. Sein Gewicht im Mediaplan sollte aus meiner Sicht widerspiegeln, wie viele Menschen täglich hindurchgehen.

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