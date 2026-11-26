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Metas werbefreier KI-Agent Muse kurbelt das Anzeigengeschäft von Instagram an, berichtet Cnbc.com. Instagram schicke Nutzer mit ihren gespeicherten Beiträgen zu Muse. Darunter seien oft Produkte oder Anzeigen, und Muse verkürze den Weg zurück zum Kaufknopf. Laut Mark Zuckerberg kaufe jeder vierte Muse-Nutzer über den Agenten ein, im Schnitt für mehr als 200 Dollar. Meta wolle an jeder Transaktion eine kleine Gebühr verdienen. Nach Daten von Forter liefen in der Woche bis 22. November 51 Prozent aller Agenten-Bestellungen über Muse, weit vor Grok und ChatGPT.

Meta nutzt seinen werbefreien KI-Agenten Muse offenbar, um das Anzeigengeschäft von Instagram zu stärken. Wie berichtet CNBC.com, leitet Instagram Nutzerinnen und Nutzer mit gespeicherten Beiträgen gezielt zu Muse. Diese Beiträge enthalten laut einer mit den Details vertrauten Person häufig shoppable Inhalte oder Anzeigen. Der Agent hilft anschließend dabei, die gespeicherten Produkte wiederzufinden und den Weg zum Kauf zu verkürzen. Der Ansatz knüpft an ein bestehendes Nutzungsverhalten an: Rund 20 Prozent der täglichen Instagram-Nutzer speichern demnach mindestens einen Beitrag pro Tag. Für Meta ist das besonders relevant, weil Instagram als zentrale Werbeplattform des Konzerns gilt. Ein ranghoher Manager sagte CNBC, Muse sei auch ohne eigene Anzeigen wertvoll für das Werbegeschäft, weil der Agent die Konversionsraten der Werbekunden erhöhe. Muse reduziere Reibung im Kaufprozess und ermögliche es, Produkte später leichter wieder aufzurufen. Vom gespeicherten Beitrag zum Kauf Nach Darstellung des Unternehmens entsteht der Nutzen für Werbekunden vor allem dort, wo Instagram bereits Kaufinteresse sichtbar macht. Gespeicherte Anzeigen oder Produktposts lassen sich über Muse strukturieren, erneut aufrufen und näher an eine Transaktion führen. Damit wird Werbung auf Instagram nicht direkt im Agenten ausgespielt, profitiert aber von dessen Einkaufsfunktion. Meta gewinnt zugleich zusätzliche Signale darüber, wonach Nutzer suchen, was sie vergleichen und welche Produkte sie über den Agenten kaufen.

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Mark Zuckerberg erklärte im letzten Earnings Call, dass jeder vierte Muse-Nutzer über das agentische Tool einkauft. Shopping sei damit der häufigste Anwendungsfall von Muse. Der durchschnittliche Warenkorb liege bei mehr als 200 Dollar. Meta plant laut Zuckerberg, bei Transaktionen über die Plattform eine kleine Gebühr zu erheben. Damit entsteht neben der besseren Anzeigenleistung eine mögliche zusätzliche Erlösquelle im E-Commerce. Muse führt beim agentischen Shopping Die frühen Marktdaten deuten auf einen schnellen Vorsprung hin. Laut Forter Intelligence entfielen in der Woche bis zum 22. November 51 Prozent aller Agenten-Bestellungen auf Muse. Grok von SpaceX kam im selben Zeitraum auf 24 Prozent, ChatGPT von OpenAI auf 22 Prozent. Die übrigen 3 Prozent verteilten sich auf Google und das Startup Instinct. CNBC zufolge wird erwartet, dass Meta langfristig auch Anzeigen in Muse einführt. Mehrere Personen betonten jedoch, der Konzern stehe dabei nicht unter finanziellem Druck und baue üblicherweise zunächst Reichweite auf, bevor neue Flächen monetarisiert werden. Als naheliegender Test gilt ein Anzeigenformat im Muse-Feed, der eher einem Newsfeed ähnelt als klassischen Antworten auf konkrete Suchanfragen. Der aktuelle Prüfpunkt bleibt damit, wann Meta Muse selbst monetarisiert; bis zum 22. November lag der gemessene Anteil an Agenten-Bestellungen bereits bei 51 Prozent.

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