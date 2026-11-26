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Ein Verkauf über Google Ads kostet europäische Händler im Median 16,47 Euro, 14 Prozent mehr als im Vorjahr, zitiert Channelx.world Benchmark-Daten von Channable. Deutsche Händler treffe es am härtesten: Bei Performance Max betrage das Plus 25 Prozent. Die Klickpreise seien dagegen weitgehend stabil geblieben. Den Aufschlag treibe das Kaufverhalten: Die Klickrate steige in allen Produktkategorien, die Conversion-Rate sinke in den meisten. Ein Black-Friday-Budget nach Vorjahreszahlen sei deshalb vor Ende des Wochenendes erschöpft.

Google Ads verteuern den Verkauf im Weihnachtsgeschäft Der Verkauf über Google Ads ist für europäische Händler deutlich teurer geworden. Nach Benchmark-Daten von Channable, die Channelx.world zitiert, stiegen die Kosten pro Verkauf im Jahresvergleich bis Oktober 2026 um 14 Prozent. Im Median kostet eine über Google Ads erzielte Bestellung nun 16,47 Euro. Besonders stark trifft es deutsche Händler: Bei Performance Max liegt der Anstieg demnach bei 25 Prozent. Die Entwicklung verändert die Kalkulation für die Peak Week. Ein Werbebudget, das auf Vorjahreswerten basiert, reicht voraussichtlich nicht bis zum Ende des Black-Friday-Wochenendes. Zugleich verteuert sich jede rabattierte Bestellung zusätzlich, weil zur Preisreduzierung höhere Akquisitionskosten kommen. Channable hatte bereits im Juli auf steigende Klickkosten hingewiesen und davor gewarnt, Q4-Budgets mit Q1-Ansätzen zu planen. Die aktuellen Daten zeigen nun, dass der Druck vor allem bei den Kosten pro Verkauf ankommt. Mehr Klicks, weniger Abschlüsse Auffällig ist: Der Kostenanstieg wird laut Channable nicht durch höhere Klickpreise getrieben. Diese blieben im Jahresvergleich weitgehend stabil. Gleichzeitig stiegen die Klickraten in allen beobachteten Produktkategorien, während die Conversion-Raten in den meisten Bereichen sanken. Nutzer klicken also häufiger auf Anzeigen, kaufen aber später oder nach mehr Vergleichen. Für Händler bedeutet das mehr Werbekontakte je Bestellung und eine anspruchsvollere Steuerung ihrer Kampagnen.

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Das spricht nicht für eine schwache Nachfrage. KPMG-Daten zufolge haben 49 Prozent der britischen Verbraucher, die rund um den Black Friday einkaufen wollen, geplante Anschaffungen bewusst bis zu den Rabattaktionen verschoben. Die Oktober-Daten deuten daher eher auf intensives Vergleichen als auf Kaufzurückhaltung hin. Nachfrage ist vorhanden, doch sie wird teurer zu konvertieren. Channable erwartet, dass sich viele Kaufentscheidungen auf das Black-Friday-Wochenende konzentrieren. Auch externe Prognosen zeigen ein starkes Marktumfeld. Adobe erwartet für das US-Online-Weihnachtsgeschäft Ausgaben von 275,1 Milliarden Dollar, ein Plus von 6,7 Prozent. Für den Black Friday selbst werden 12,9 Milliarden Dollar prognostiziert, 9,2 Prozent mehr als im Vorjahr. Der durch KI ausgelöste Traffic zu Retail-Websites soll um 130 Prozent steigen. Damit wächst die Bedeutung aktueller Produktdaten. Ein BBC-Test mit vier KI-Chatbots zu Black-Friday-TV-Angeboten fand tote Links, ausverkaufte Produkte und Vorjahrespreise, die als aktuelle Deals dargestellt wurden. Solche Fehler entstehen laut Einordnung häufig, wenn Produktfeeds kanalübergreifend in unterschiedlichen Takten aktualisiert werden. Für Assistenzsysteme wirkt ein veralteter Preis oder ein falscher Lagerbestand wie ein Grund, ein anderes Angebot zu empfehlen. Für Händler liegt der Prüfpunkt damit klar auf Kampagnenbudget, Marge und Datenqualität. Channable rechnet für diesen Black Friday mit den höchsten Kosten pro Verkauf in der eigenen Benchmark und rät, mit mehr als 20 Prozent höheren Ausgaben je Bestellung zu planen. Ob die Nachfrage profitabel konvertiert, entscheidet sich vor allem am Black-Friday-Wochenende 2026.

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