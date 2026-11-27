Der Europäische Rat verhandelt seit Donnerstag über den nächsten mehrjährigen Finanzrahmen der EU. Teil der Debatte ist ein Vorschlag für eine Digitalsteuer von drei Prozent auf bestimmte digitale Umsätze, darunter Onlinewerbung und digitale Marktplätze. Der Digitalverband Bitkom warnt vor einer solchen Abgabe und sieht darin eine zusätzliche Belastung für Unternehmen, die digitale Dienste für Vertrieb, Reichweite und Kundenzugang nutzen. Über die Position des Verbands berichtet der Bitkom.

Bitkom warnt vor steigenden Kosten

Bitkom-Hauptgeschäftsführer Dr. Bernhard Rohleder bezeichnet die geplante Steuer als falschen Weg. Aus seiner Sicht würde sie Onlinewerbung und digitale Marktplätze verteuern und damit über die unmittelbar steuerpflichtigen Unternehmen hinaus wirken. Plattformen und Werbedienstleister könnten zusätzliche Belastungen über höhere Preise und Gebühren weitergeben. Betroffen wären damit auch Startups und Mittelständler, die auf solche Dienste angewiesen sind, um sichtbar zu bleiben, Kunden zu erreichen oder digitale Geschäftsmodelle auszubauen.

Der Verband sieht darin ein Risiko für die wirtschaftliche Digitalisierung. Eine neue Abgabe auf digitale Umsätze könne Investitionen erschweren und die Wettbewerbsfähigkeit europäischer Unternehmen schwächen. Besonders kritisch bewertet Bitkom, dass die Steuer am Umsatz ansetzen soll. Damit würde sie Unternehmen auch dann treffen, wenn sie keinen Gewinn erzielen oder rote Zahlen schreiben. Rohleder spricht deshalb von einer steuerlichen Sonderbehandlung digitaler Geschäftsmodelle, die aus Verbandssicht der üblichen Systematik von Steuern widerspricht.

Forderung nach internationaler Lösung

Statt eines europäischen Alleingangs fordert Bitkom verlässliche Regeln für alle Unternehmen, unabhängig davon, ob ihre Geschäftsmodelle digital oder klassisch organisiert sind. Der Verband plädiert für eine international abgestimmte Lösung im Rahmen der OECD. Diese soll digitale und nicht-digitale Geschäftsmodelle gleichermaßen erfassen und damit vergleichbare Wettbewerbsbedingungen schaffen.

Aus Sicht des Verbands sollte Europa international harmonisierte Steuerregeln vorantreiben und zugleich bessere Rahmenbedingungen für digitale Innovationen und Investitionen schaffen. Im Mittelpunkt der Kritik steht die Sorge, dass eine Sonderabgabe auf Onlinewerbung und Marktplatzumsätze Startups und Mittelständler mitbelastet, obwohl diese nicht zwingend selbst steuerpflichtig wären. Offen bleibt im weiteren Verlauf der Haushaltsverhandlungen, ob die Digitalsteuer in Höhe von drei Prozent Bestandteil des EU-Finanzrahmens wird.