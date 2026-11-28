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In KI-Antworten genannt zu werden und für einen KI-Agenten bis zur Zahlart erreichbar zu sein, fällt bei großen Onlineshops selten zusammen. Jan Linketscher, Geschäftsführer und CTO der Bonner Digitalagentur i22, hat beides an 50 Shops gemessen und leitet ab, was Händler jetzt tun können.

KI-Assistenten nennen Onlineshops, in denen ein KI-Agent es nicht bis zur Zahlart schafft. Andere Shops wären für Agenten zugänglich, werden aber nie genannt. In der Agentic Commerce Readiness Studie haben wir beides an 50 großen deutschen Onlineshops gemessen: Genannt und zugleich zugänglich waren höchstens 15 von 48 auswertbaren Shops. Was wir gemessen haben Messzeitraum: Ende Oktober bis Anfang November 2026. Für die Sichtbarkeit haben wir 70 Kauffragen in ChatGPT (zwei Varianten) und Google AI Mode gestellt, zusammen 210 Antworten. Für den Kaufweg sollte ein Browser-Agent in jedem Shop dreimal ein festgelegtes Alltagsprodukt, etwa weiße Socken, als Gast in den Warenkorb legen und bis zur Auswahl der Zahlart gehen. Dort endete jeder Lauf, damit keine echte Bestellung zustande kam. Beides zusammen ergibt:

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15 Shops werden genannt, und der Agent erreicht die Zahlart.

19 werden genannt, aber der Agent bleibt vorher stehen.

6 werden nie genannt, obwohl der Agent die Zahlart erreicht.

8 werden nicht genannt, und der Agent bleibt stehen. Beides ist in unserer Messung nicht korreliert: Unter den in KI-Antworten genannten Shops erreichte der Agent bei 44 Prozent die Zahlart, unter den nie genannten bei 43 Prozent. Heute sind das getrennte Situationen, denn Kunden fragen einen Assistenten und kaufen dann meist selbst. Übergibt der Assistent den Kauf künftig an einen Agenten, braucht ein Händler beides: Sichtbarkeit und Kaufweg. Sichtbarkeit: 30 Prozent der Shops kommen nie vor 15 der 50 Shops nannte kein Assistent in einer Antwort zu ihrer Branche, obwohl jeder das gefragte Produkt führt (einer davon ohne auswertbaren Kaufweg). Technische Lesbarkeit gehört dazu, erklärt das aber nicht allein: In einer Zusatzauswertung der Studiendaten ließ sich bei 11 der 15 die Produktseite mit unserem Prüfprogramm abrufen, über alle 50 Shops bei 28. Was darüber hinaus entscheidet, haben wir nicht gemessen. Hinweise gibt eine noch nicht begutachtete Studie der Universität Toronto, die von Juni bis September 2026 rund 158.000 KI-Antworten zu Anbietern in zwei US-Märkten ausgewertet hat. ChatGPT nannte dort Marken deutlich häufiger, wenn das Modell sie ohne Websuche parat hatte. In 46 Prozent der Fälle, in denen ChatGPT eine Marke nannte, die in der Frage nicht vorkam, erwähnte keine der zitierten Seiten diese Marke. Aus meiner Sicht hat Sichtbarkeit deshalb drei Stellschrauben: Seiten und Produktdaten, die Assistenten lesen können,

Inhalte, die Kauffragen beantworten,

und eine Marke, die im Netz für ihre Kategorie steht, auch auf Seiten Dritter. Aktuelle Produktdaten entscheiden zudem darüber, ob der Assistent das richtige Angebot zeigt: In unserer Messung führten je nach System nur 10 bis 26 Prozent der Antworten auf eine Produktseite. Kaufweg: Regeln für Menschen halten Agenten auf In 21 der 48 Shops erreichte der Agent die Zahlart ohne menschliche Hilfe. In 22 musste vorher ein Mensch übernehmen: in 14, weil jede Zahlart eine Anmeldung oder Zahlungsdaten verlangt, in acht, weil der Shop ein Kundenkonto voraussetzt. Vier weitere scheiterten am Mindestbestellwert. Einen eigenen Zugang für Agenten bis zur Kasse bot kein Shop.

Kontopflicht, Zahlungsdienste und Mindestbestellwerte haben Händler für menschliche Kunden eingeführt, meist aus gutem Grund: Betrugsschutz, Retouren, Kundenbindung. Für einen Agenten werden daraus Hürden, die niemand beabsichtigt hat. Aus meiner Sicht müssen diese Regeln nicht fallen. Zu klären ist, wie sich ihr Zweck erreichen lässt, wenn ein Agent im Auftrag des Kunden bestellt. Die Frage wird dringlicher: Zalando hat angekündigt, dass sein Agent ab 2027 in Partnershops einkauft, ohne komplexe technische Integration. Was Händler jetzt tun können Sichtbarkeit laufend messen. Ein festes Set von Kauffragen zum eigenen Sortiment mit einem der gängigen Monitoring-Werkzeuge für KI-Antworten beobachten, für die eigene Marke und für die wichtigsten Wettbewerber. Sichtbarkeit steht am Anfang, weil sie am längsten braucht und nie abgeschlossen ist. Den Kaufweg aus Sicht des Agenten prüfen. Einen Agenten eine gewöhnliche Bestellung durchlaufen lassen, von der Suche bis zur Zahlart, und Schritt für Schritt auswerten, wo er hängen bleibt. Zu jeder Hürde ist zu klären, wie der Zweck einer Regel, die für menschliches Verhalten gedacht war, im Umgang mit Agenten erreicht wird. Schnittstellen vorbereiten. Mehrere Protokolle für den Einkauf durch Agenten konkurrieren, welches sich durchsetzt, ist offen. Vorbereiten lässt sich, was jedes braucht: Produktinformationen, Preis, Bestand, Versand und Rückgabe maschinenlesbar, danach Suchen, Warenkorb und Bestellen direkt aufrufbar. Das hat zweite Priorität, sollte aber laufen, bevor ein Standard feststeht. Einschränkungen Die Studie ist eine Momentaufnahme mit einem Agenten und einem Produkt je Branche. Als genannt zählt schon eine einzige Nennung in den bis zu 30 Antworten einer Branche. Verlangt man mindestens jede fünfte Antwort, sind es neun statt 15 Shops, die genannt werden und deren Kaufweg der Agent bis zur Zahlart durchläuft. Noch kaufen wenige über KI: In einer McKinsey-Befragung unter rund 21.000 Verbrauchern vom Juni 2026 hatten das 14 Prozent der KI-Nutzer getan.

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