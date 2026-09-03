Der Gewerbekundenservice Businessplus von Kfzteile24 wächst im B2B-Geschäft deutlich schneller als der Markt vermuten lässt. In den ersten acht Monaten des laufenden Jahres legte der Service im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um mehr als 60 Prozent zu, wie Reifenpresse.de berichtet. Nach Angaben des Unternehmens beziehen inzwischen rund 5.000 Werkstätten und gewerbliche Betriebe ihre Teile direkt über Businessplus. Kfzteile24 betont zudem, dass der Bereich profitabel arbeitet und bereits seit Jahren jährliche Zuwächse von mehr als 50 Prozent erzielt.

Digitaler Einkauf mit persönlicher Absicherung

Als zentralen Wachstumstreiber nennt Kfzteile24 die Verbindung aus schneller Direktbelieferung und persönlicher Betreuung vor Ort. Der Teileeinkauf im Gewerbe verlagert sich weiter in digitale Kanäle. Werkstätten erwarten dabei eine klare Übersicht über verfügbare Teile, Bestellmöglichkeiten rund um die Uhr und transparente Preise. Gleichzeitig bleibt der Arbeitsalltag in den Betrieben zeitkritisch. Wenn ein Fahrzeug auf der Hebebühne steht, müssen Fragen schnell beantwortet werden und Ersatzteile zuverlässig verfügbar sein.

CEO Markus Winter beschreibt diesen Anspruch als Kern des Geschäftsmodells. Aus Sicht von Kfzteile24 reicht ein digitales Bestellsystem allein nicht aus, wenn im Werkstattbetrieb Unterstützung gebraucht wird. Deshalb investiere das Unternehmen bewusst in Betreuung und Direktbelieferung, während andere Anbieter diese Leistungen zurückfahren. Vertrauen entstehe durch Verlässlichkeit und feste Ansprechpartner, besonders dann, wenn kurzfristig etwas dazwischenkommt.

Profitables Wachstum im Werkstattgeschäft

Businessplus adressiert damit einen Bedarf, der über reine Teileverfügbarkeit hinausgeht. Für gewerbliche Kunden zählt die Kombination aus Geschwindigkeit, Preistransparenz und erreichbarem Service. Kfzteile24 positioniert den Dienst als Antwort auf Werkstätten, die ihre Beschaffung digital organisieren wollen, im Tagesgeschäft aber weiterhin persönliche Unterstützung erwarten. Das starke Plus der vergangenen Monate deutet darauf hin, dass dieses Modell im Direktgeschäft mit Werkstätten an Bedeutung gewinnt.

Für Kfzteile24 ist Businessplus damit ein wachsender Ertragsbereich im gewerblichen Teilegeschäft. Das Unternehmen verweist auf rund 5.000 angeschlossene Betriebe und darauf, dass der Service in den vergangenen zwölf Monaten schneller gewachsen sei als je zuvor. Der nächste belastbare Maßstab bleibt die weitere Entwicklung nach den ersten acht Monaten, in denen Businessplus bereits über 60 Prozent Wachstum gegenüber 2025 erreicht hat.