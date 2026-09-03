Merken Teilen

Twint baut seine Bezahl-App zum Einkaufszettel aus, berichtet ITMagazine.ch. Nutzer könnten beliebig viele Listen anlegen und sie per Code teilen; alle Teilnehmer könnten Produkte ergänzen oder Gekauftes abhaken. Alle Änderungen erreichten laufend alle Beteiligten. Eine Suche mit rund 1.500 Artikeln stehe bereits zur Verfügung, eigene Einträge könnten manuell hinzugefügt werden. Nach dem Einkauf führe ein Tippen direkt zur Bezahlfunktion. Ziel sei es, die Rolle von Twint im stationären Handel zu stärken.

Twint integriert Einkaufslisten in die Bezahl-App Twint erweitert seine Mobile App um integrierte Einkaufslisten und rückt damit näher an den Alltagseinkauf im stationären Handel. Nutzer können künftig Einkaufslisten direkt in der App erstellen, verwalten und gemeinsam nutzen. Darüber berichtet ITMagazine.ch. Die Funktion verbindet Planung, Abstimmung und Bezahlung in einem Ablauf: Vor dem Einkauf wird die Liste vorbereitet, während des Einkaufs aktualisiert und danach kann direkt zur Twint-Bezahlfunktion gewechselt werden. Die neue Listenfunktion ist auf gemeinsame Nutzung ausgelegt. Anwender können beliebig viele Listen anlegen und diese per Code mit anderen Personen teilen. Alle Beteiligten können Produkte ergänzen oder bereits gekaufte Artikel abhaken. Änderungen werden laufend synchronisiert, sodass alle Teilnehmer denselben Stand sehen. Damit adressiert Twint typische Situationen im Haushalt oder beim gemeinsamen Einkauf, in denen mehrere Personen dieselbe Liste bearbeiten und aktuell halten müssen. Produktsuche und manuelle Ergänzungen Für das Erfassen von Artikeln steht eine Suche mit einem Katalog von rund 1.500 Artikeln bereit. Zusätzlich lassen sich Produkte manuell hinzufügen, wenn sie nicht über die Suche verfügbar sind. Die App deckt damit sowohl häufige Standardprodukte als auch individuelle Einträge ab. Nach dem Einkauf führt ein Tippen aus der Liste heraus zur Bezahlfunktion. Twint positioniert die Erweiterung damit als Brücke zwischen Einkaufsorganisation und Payment-Vorgang.

Das Morning Briefing — kostenlos ins Postfach. Die wichtigsten News aus E-Commerce und Handel, werktäglich ab 7 Uhr. E-Mail-Adresse für Newsletter VDS10.800+ Entscheider lesen das Morning Briefing · ≈ 50 % Öffnungsrate

Strategisch zielt die Erweiterung darauf, die Relevanz von Twint im stationären Einzelhandel zu stärken. Die App bleibt damit nicht auf den Bezahlmoment beschränkt, sondern wird früher in den Einkaufsprozess eingebunden. Für Händler ist daran vor allem relevant, dass Twint den Kontaktpunkt vor dem Kassiervorgang erweitert. Die Einkaufsplanung entsteht in derselben Anwendung, in der später bezahlt wird. Einordnung in den Schweizer Zahlungsmarkt Die Erweiterung fällt in ein Umfeld, in dem mobile Bezahlangebote in der Schweiz eine hohe Bedeutung behalten. Laut den im Ausgangstext genannten Beiträgen wachsen Bezahl-Apps im Distanzgeschäft weiter, während die Debitkarte in Läden weiterhin das beliebteste Zahlungsmittel bleibt. Zugleich hat sich das Wachstum beim mobilen Bezahlen abgeflacht. Twint reagiert darauf mit zusätzlichen Funktionen, die über den reinen Zahlungsvorgang hinausgehen. Auch weitere Entwicklungen zeigen, dass Twint seine Rolle im Zahlungsalltag ausbaut. Für 2027 ist laut den genannten Informationen eine Direktlastschrift für wiederkehrende Rechnungen vorgesehen, rechtzeitig vor dem Abschied vom Lastschriftverfahren LSV+ im Jahr 2028. Die Einkaufslistenfunktion ist ab sofort verfügbar; der integrierte Produktkatalog umfasst rund 1.500 Artikel.

Merken Teilen

Redaktion Thomas Rehm Redakteur Thomas Rehm ist Redakteur bei etailment und „Der Handel“. Der erfahrene Fachjournalist schrieb zuvor viele Jahre für Titel der dfv Mediengruppe, darunter das Konsumgüter- und Verpackungsportal packaging-360.com, und begleitet heute die Themen Handel, Konsumgüter und Digitalisierung. Alle Beiträge