Vinted stellt seine Zahlungsabwicklung im Oktober neu auf. Nutzer:innen müssen bis zum 5. Oktober 2026 den aktualisierten AGB zustimmen, wenn sie weiterhin auf der Plattform handeln und einkaufen möchten. Parallel wechselt Vinted den Zahlungsanbieter von Mangopay auf den eigenen Dienst Vinted Pay, meldet Haendlerbund.de.

Für Personen mit Vinted-Geldbeutel soll die Umstellung beim Akzeptieren der neuen Bedingungen automatisch anlaufen. Das vorhandene Guthaben, also verfügbare und ausstehende Beträge, wird laut Vinted automatisch übertragen und künftig in einem von Vinted Pay verwalteten Geldbeutel geführt. Zusätzliche Kosten sollen dadurch nicht entstehen. Ausgenommen vom Wechsel sind nach Angaben des Unternehmens Pro-Verkäufer.

Mehr Kontrolle im Zahlungsverkehr

Mit Vinted Pay verlagert die Plattform zentrale Payment-Funktionen in die eigene Infrastruktur. Der neue Dienst soll unter anderem prüfen können, ob Geldbeutel und Bankverbindung zusammenpassen. Zudem plant Vinted Sicherheitschecks bei bestimmten Aktionen sowie Anpassungen bei der Identitätsprüfung. Die Änderungen zielen darauf, den Zahlungsverkehr innerhalb der Plattform enger abzusichern.