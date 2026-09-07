Carlyle bricht den Verkauf der Very Group ab, berichtet Drapersonline.com. Kein Bieter habe die geforderten zwei Mrd. Pfund aufgebracht, auch der chinesische Konzern JD.com nicht. Der US-Finanzinvestor bleibe damit vorerst Eigentümer. Im Geschäftsjahr bis Ende Juni 2025 hatte die Very Group 505,4 Mio. Pfund Verlust vor Steuern gemacht. Bis Ende März 2026 sei der Umsatz um 0,3 Prozent auf 1,6 Mrd. Pfund gewachsen.

Carlyle hat den geplanten Verkauf der Very Group abgebrochen. Wie Drapersonline.com berichtet, erreichte kein Interessent die angesetzte Bewertung von zwei Mrd. Pfund. Damit bleibt der US-Finanzinvestor vorerst Eigentümer des britischen Handelsunternehmens. Der Verkaufsprozess war demnach zunächst im Juni angelaufen.

Bieterfeld blieb unter den Erwartungen

Zu den ernsthaften Interessenten zählte laut Bericht auch JD.com. Der chinesische Konzern soll im Rennen um eine Übernahme der Very Group eine wichtige Rolle gespielt haben, brachte die geforderte Summe aber ebenfalls nicht auf. Zuvor hatte die Gruppe Interesse von mehreren Private-Equity-Firmen und Investoren geweckt. Genannt werden unter anderem Elliott Advisors, Eigentümer von Waterstones, sowie N Brown, das im Oktober 2024 mit einer möglichen Fusion mit der Very Group in Verbindung gebracht worden war.

Der Abbruch zeigt, wie groß die Lücke zwischen Verkäufererwartung und Marktbereitschaft offenbar war. Carlyle hatte auf eine Bewertung gesetzt, die im aktuellen Umfeld nicht durchsetzbar war. Für die Very Group bedeutet das zunächst Kontinuität in der Eigentümerstruktur, während strategische Optionen vorerst offenbleiben.