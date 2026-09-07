Tech-Konzerne in der Bay Area haben bis Anfang September 12.947 Stellenstreichungen angekündigt, rund 27 Prozent mehr als im gesamten Vorjahr, berichtet Heise.de. Den größten Block stelle Meta mit 3.715 Stellen, gefolgt von Amazon, Cisco und Oracle. Oracle habe binnen zwölf Monaten rund 21.000 Jobs gestrichen und dies mit dem Einsatz von KI begründet. Weltweit summierten sich 2026 bereits über 180.000 Entlassungen in der Tech-Branche.

KI-Boom verschärft Stellenabbau im Silicon Valley

Die Entlassungswelle in der Tech-Branche hat 2026 deutlich an Tempo gewonnen. In der Bay Area rund um San Francisco und San José haben Unternehmen bis Anfang September bereits 12.947 Stellenstreichungen angekündigt, berichtet Heise.de. Damit liegt die Region schon jetzt rund 27 Prozent über dem Gesamtwert des Vorjahres. 2025 waren offiziell 10.170 Entlassungen gemeldet worden.

Die aktuellen Pflichtmitteilungen an die kalifornische Beschäftigungsbehörde zeigen, wie stark der Umbau führender Technologiekonzerne inzwischen auf die Beschäftigung durchschlägt. In der Bay Area führt Meta die Liste an. Der Konzern plant dort den Abbau von 3.715 Arbeitsplätzen und will damit Spielraum für höhere Investitionen in KI schaffen. Dahinter folgen Amazon mit 917 angekündigten Kürzungen, Cisco Systems mit 706 und Oracle mit 652 Stellen. Auch LinkedIn, Intuit, eBay, Lucid Group, Walmart und Visa melden Einschnitte an kalifornischen Standorten. PayPal kündigte zuletzt an, in San José 251 Stellen dauerhaft zu streichen.

Globale Kürzungen und neue Investitionslogik

Die Bay Area steht damit exemplarisch für eine internationale Entwicklung. Nach Daten des Branchendienstes TrueUp fielen 2025 weltweit mehr als 245.000 Arbeitsplätze in der Tech-Branche weg. Für 2026 sind bereits über 180.000 Entlassungen verzeichnet. Besonders deutlich wird die Dynamik bei Oracle: Laut jährlichem Finanzbericht strich der Konzern innerhalb von zwölf Monaten rund 21.000 Jobs, etwa 13 Prozent seiner Belegschaft.