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About You verlegt seine Fashion Show für Herbst/Winter 2026 in den Berliner Admiralspalast und inszeniert sie als Oper, berichtet Fashionunited.de. Am 7. Oktober erwartet der Online-Händler rund 1.500 geladene Gäste, die als Jury eines inszenierten Gerichtsverfahrens Platz nehmen sollen. In sechs Akten zeigten die Markenpartner ihre Kollektionen, darunter Levi’s, Nike und Puma. Parallel bekommt jede Brand Show eine eigene Unterseite im Shop, auf der sich die Looks direkt bestellen lassen.

About You macht die Fashion Show zur Oper About You verlegt seine Fashion Show für Herbst/Winter 2026 in den Berliner Admiralspalast und setzt dort auf ein ungewöhnliches Bühnenformat: Die Show wird als Oper inszeniert. Die eigens entwickelte Produktion trägt den Titel „Trial of Human Desire“ und soll am 7. Oktober aufgeführt werden, berichtet Fashionunited.de. Erwartet werden rund 1.500 geladene Gäste aus Mode, Entertainment, Social Media, Presse und Business. Die Einladung ist Teil des Konzepts: Die Gäste werden als Jury eines inszenierten Gerichtsverfahrens vorgeladen. Im Mittelpunkt steht eine Hauptfigur, die den Zugang zu den eigenen Antrieben verloren hat und vom Gericht auf die Suche nach ihrem innersten Begehren geschickt wird. Die Beweisführung gliedert sich in sechs Akte, in denen die Markenpartner ihre Looks und Kollektionen für die Saison Herbst/Winter 2026 präsentieren. Sechs Akte, sechs Markenwelten Fünf Akte gestalten Guido Maria Kretschmer, LeGer by Lena Gercke, Levi’s, Nike und Puma. Den sechsten Akt übernehmen die Dm-Marken Balea, Ebelin und Trend !t up. Jede Marke entwickelt dafür ein eigenes Konzept und interpretiert eine andere Facette menschlicher Begierde. Models, Schauspieler:innen und Performer:innen stehen gemeinsam auf der Bühne, begleitet von Arien.

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Julian Jansen, Vice President Marketing Innovation bei About You, beschreibt die Produktion als Verbindung von Fashion, Entertainment und einer traditionsreichen Form der Hochkultur. Für den Onlinehändler ist die Operninszenierung die bislang außergewöhnlichste Fashion Show. Sie soll den Gästen einen Abend bieten, der Modepräsentation, Erzählung und Live-Performance eng miteinander verbindet. Inszenierung beginnt vor dem Saal Das Konzept setzt bereits vor der eigentlichen Aufführung ein. Beim Aussteigen aus dem Auto sollen die Gäste in den Medienrummel eines großen Gerichtsfalls geraten. Auch im Innenhof und in den Foyers greifen die Markenpartner Motive der Gerichtswelt auf. Nach der Vorstellung verwandelt sich der inszenierte Gerichtssaal in den Ausgangspunkt einer Aftershow-Party im Foyer des Admiralspalastes. Die Show ist zugleich der Bühnenmoment der einwöchigen Kampagne „About You Fashion Week“. Parallel werden die sechs Brand Shows auf eigenen Unterseiten des Onlineshops inszeniert. Dort können Kund:innen die im Admiralspalast gezeigten Looks direkt bestellen. Damit verknüpft About You das Live-Erlebnis mit dem digitalen Einkauf im Onlinehandel. About You ist seit 2025 eine hundertprozentige Tochtergesellschaft der Zalando SE. Die nächste konkrete Etappe ist die Aufführung von „Trial of Human Desire“ im Berliner Admiralspalast am 7. Oktober.

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Redaktion Redaktion etailment Unter dem Namen Redaktion veröffentlicht das Team von etailment.de gemeinsam recherchierte Nachrichten und Analysen aus dem digitalen Handel. Alle Beiträge