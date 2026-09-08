Homeoffice bleibt in Deutschland vor allem ein Thema des Dienstleistungssektors. Nach der jüngsten Konjunkturumfrage des Ifo-Instituts arbeiteten im August 35,1 Prozent der Beschäftigten in dieser Branche zumindest zeitweise von zu Hause. Gesamtwirtschaftlich lag der Anteil bei 24,9 Prozent. Damit zeigt sich ein stabiler Befund: Flexible Arbeitsorte sind fest etabliert, die Unterschiede zwischen den Branchen bleiben jedoch deutlich.

Deutliche Branchenunterschiede beim Homeoffice

Besonders hoch ist der Homeoffice-Anteil im Dienstleistungssektor, wo Tätigkeiten häufig digital, wissensbasiert oder organisatorisch geprägt sind. Im Großhandel arbeiteten 17,7 Prozent der Beschäftigten zumindest teilweise von zu Hause, in der Industrie waren es 16,4 Prozent. Deutlich niedriger fallen die Werte im Einzelhandel aus: Dort kam der Anteil im August auf 6,2 Prozent. Noch darunter lag nur das Baugewerbe mit 5,1 Prozent.

Die Zahlen zeigen, wie stark die Möglichkeit zum Homeoffice von betrieblichen Abläufen und Tätigkeitsprofilen abhängt. Während Dienstleistungen und Verwaltungsbereiche vergleichsweise häufig ortsunabhängig organisiert werden können, sind viele Aufgaben in Handel, Industrie und Bau weiterhin an Standorte, Maschinen, Verkaufsflächen oder Baustellen gebunden. Für Unternehmen bleibt Homeoffice damit weniger eine einheitliche Arbeitsform als eine branchenabhängige Option.