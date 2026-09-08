Eine schlechte Chatbot-Erfahrung kostet Vertrauen

Ein einzelner misslungener Kontakt kann im digitalen Kundenservice bereits reichen, um Nutzer dauerhaft abzuschrecken. Laut einer von Retail-News.de zitierten Gartner-Befragung versuchen es nach einer negativen Erfahrung nur noch 27 Prozent der Kunden erneut mit einem Kundendienst-Chatbot. Für Anbieter ist das ein deutliches Warnsignal: Die Akzeptanz automatisierter Dialogsysteme hängt weniger an der bloßen Verfügbarkeit als an der Qualität des ersten Kontakts.

Die Zahlen zeigen eine klare Lücke zwischen grundsätzlicher Offenheit und tatsächlicher Nutzung. Zwar wären 49 Prozent bereit, einen Chatbot zu verwenden, wenn ein Unternehmen diesen Kanal anbietet. In der Praxis greifen jedoch nur sieben Prozent tatsächlich darauf zurück. Damit bleibt der Chatbot im Kundenservice weit hinter seinem möglichen Einsatzpotenzial zurück.

Externe Modelle wirken attraktiver als interne Bots

Bemerkenswert ist auch der Vergleich mit frei verfügbaren Modellen wie ChatGPT oder Claude. Kunden nutzen solche Angebote laut den genannten Angaben rund dreimal so häufig wie die internen Bots von Anbietern. Das deutet darauf hin, dass Nutzer an automatisierte Dialoge durchaus gewöhnt sind. Ihre Erwartungen an Verständlichkeit, Reaktionsqualität und Nutzen steigen dadurch jedoch spürbar.