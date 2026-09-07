US-Verbraucher bestellen fast 28 mal jährlich im Internet, Deutsche nur 12,4 mal, meldet Retail-News.de. Den höchsten Online-Anteil am Einzelhandel erreiche Großbritannien mit 23,4 Prozent, Deutschland komme auf 18,7 Prozent. Die hohe US-Frequenz führe der Datendienst ECDB auf kurze Lieferzeiten und automatisierte Nachbestellungen zurück. Wo die Zustellung länger dauere, wie in Schweden, wachse der Warenkorb, dafür sinke die Bestellfrequenz.

Daten des Datendienstes ECDB zeigen deutliche Unterschiede in der Online-Kaufhäufigkeit etablierter Märkte. US-Verbraucher bestellen fast 28 Mal pro Jahr im Internet, deutsche Konsumenten kommen auf 12,4 Onlinekäufe. Darüber berichtet Retail-News.de. Die Kaufhäufigkeit ergänzt reine Umsatzbetrachtungen, weil sie sichtbar macht, wie stark E-Commerce bereits in alltägliche Einkaufsroutinen übergegangen ist.

USA mit höchster Frequenz, Großbritannien mit höchstem Onlineanteil

In den USA liegt der Onlineanteil am Einzelhandel laut ECDB bei fast 22 Prozent. Zugleich kaufen Verbraucher dort annähernd 28-mal jährlich online. Damit übertreffen die Vereinigten Staaten andere betrachtete Märkte bei der Bestellfrequenz klar. Großbritannien erreicht zwar mit 23,4 Prozent Onlineanteil den höchsten Wert im Vergleich, liegt bei der Zahl der Onlinekäufe aber bei durchschnittlich 18,5 pro Jahr.

Deutschland kommt auf einen E-Commerce-Anteil von 18,7 Prozent und auf 12,4 Onlinekäufe jährlich. In den Niederlanden sind es 13,5 Käufe bei einem Onlineanteil von 16,5 Prozent. Die Werte legen nahe, dass ein höherer Onlineanteil häufig mit einer stärkeren Verankerung digitaler Einkaufsgewohnheiten einhergeht. Die konkrete Bestellfrequenz hängt jedoch zusätzlich von Marktbedingungen, Lieferstandards und der Einfachheit wiederkehrender Käufe ab.