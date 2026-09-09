Migros Online erweitert sein Sortiment von 12.500 auf 21.000 Produkte, meldet Watson.ch. Möglich mache das ein neues Verteilzentrum in Regensdorf, das seit Ende Mai schrittweise anlaufe und bis zu 7.500 Bestellungen täglich abwickeln könne. Derzeit nutze Migros erst 25 bis 30 Prozent der Kapazität, bis Februar sollen es 70 Prozent sein. Im August habe Migros Online 17 Prozent mehr Bestellungen verbucht als im Vorjahr, der Umsatz sei um zwölf Prozent gewachsen.

Für Migros Online ist der Standort ein wichtiger Schritt, um wieder stärker zu wachsen. Das Unternehmen war nach eigenen Angaben zwei Jahre lang an seiner Kapazitätsgrenze. Zugleich hatte das Hochfahren des neuen Distributionszentrums zuletzt zu Lücken im Onlineshop geführt. Einzelne Produkte und Teile des Frischesortiments waren zeitweise nicht verfügbar. Laut Migros-Online-Chefin Katrin Tschannen arbeitet das Unternehmen daran, diese Lücken zu schliessen.

Das neue Zentrum umfasst rund 38.000 Quadratmeter auf vier Etagen und kann künftig bis zu 7.500 Bestellungen täglich verarbeiten. Aktuell läuft der Standort erst mit 25 bis 30 Prozent seiner Kapazität. Bis Februar soll die Auslastung auf 70 Prozent steigen. In Regensdorf arbeiten derzeit rund 200 Beschäftigte; im Vollausbau sollen es bis zu 500 sein.

Migros Online baut sein Angebot massiv aus: Das Sortiment wächst von 12.500 auf 21.000 Produkte , wie Watson.ch berichtet. Möglich wird der Ausbau durch das neue Verteilzentrum in Regensdorf ZH, das seit Ende Mai schrittweise in Betrieb genommen wird. Damit erreicht Migros Online nach Angaben des Unternehmens im Onlinehandel die Standardsortimentsbreite eines MMM-Supermarkts.

Die neue Logistik soll auch die Lieferzeiten verkürzen. Im Grossraum Zürich stellt Migros mittelfristig Same-Day-Lieferungen in Aussicht. Die Leistung in Regensdorf ist nach Unternehmensangaben mehr als doppelt so gross wie an den bisherigen Standorten Pratteln BL und Bremgarten AG.

Mehr Auswahl, höhere Nachfrage

Die Nachfrage zeigt bereits nach oben. Im August verzeichnete Migros Online 17 Prozent mehr Bestellungen als im Vorjahr, der Umsatz stieg um zwölf Prozent. Tschannen strebt im Onlinegeschäft ein durchschnittliches jährliches Wachstum von über zehn Prozent an. Im vergangenen Jahr erzielte Migros Online einen Umsatz von 362 Millionen Franken.

Der Schweizer Online-Lebensmittelmarkt bleibt eng umkämpft. Coop.ch kam im vergangenen Jahr auf einen Marktanteil von 48 Prozent, Migros Online erreichte 47 Prozent. Das Einkaufsverhalten ist dabei stark auf den Wocheneinkauf ausgerichtet. Im Schnitt bestellen Kundinnen und Kunden 56 Artikel pro Lieferung. Dafür werden gut vier Boxen benötigt, mit einem Gesamtgewicht von teils über 50 Kilogramm.

Das Sortiment von Migros Online ist weiterhin klar lebensmittelnah geprägt. 81 Prozent der Produkte entfallen auf Frischeprodukte wie Obst, Gemüse, Fleisch, Milchprodukte und weitere Lebensmittel. Near- und Non-Food-Artikel wie Haushaltswaren oder Pflegeprodukte machen 15 Prozent aus. Bier, Wein und Spirituosen stehen für vier Prozent der Bestellungen.

Alte Standorte laufen aus

Regensdorf ersetzt die bisherigen Standorte in Pratteln und Bremgarten. Pratteln wurde bereits im Juni geschlossen, Bremgarten soll folgen, sobald Regensdorf vollständig hochgefahren ist. Allen 250 Mitarbeitenden aus Bremgarten und Pratteln wurde laut Migros eine mindestens gleichwertige Stelle in Regensdorf angeboten. Drei Viertel nahmen das Angebot an.

Der Standort Ecublens VD bleibt vorerst für die Westschweiz bestehen. Langfristig sucht Migros jedoch auch dort nach einer grösseren Lösung. Geplant ist ein neuer Standort mit 60.000 Quadratmetern, an dem später 400 bis 500 Angestellte arbeiten könnten.