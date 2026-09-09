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Die neuen Signaturverfahren für Einkaufsagenten von Visa, Mastercard und Stripe weisen die Software aus, nicht den Menschen dahinter, berichtet Retaildive.com. Wer nur den Boten prüfe, kenne den Absender nicht. Auf Marktplätzen betreffe die Lücke beide Seiten: Auch Verkäufer-, Host- und Fahrerkonten ließen sich automatisiert betreiben. Händler sollten deshalb ihren unverifizierten Bestand durchzählen, Agentenaktivität an geprüfte Personen binden, die Verifizierung wiederholbar halten und den Agenten-Traffic getrennt messen. Ein fälschlich blockierter Agent tauche in keiner Betrugsstatistik auf, sondern im abgebrochenen Warenkorb.

Neue Signaturen schließen eine zentrale Vertrauenslücke nur teilweise Visa, Mastercard und Stripe arbeiten an neuen Signaturverfahren für Einkaufsagenten. Nach Angaben von Retaildive.com liegt der Kern des Problems jedoch darin, dass diese Verfahren vor allem die Software ausweisen. Die Person oder Organisation, in deren Auftrag ein Agent handelt, bleibt damit nicht automatisch eindeutig erkennbar. Für Plattformen im Payment-Umfeld entsteht daraus eine praktische Lücke: Es reicht nicht, den technischen Boten zu prüfen, wenn der Absender hinter der Handlung ungeklärt bleibt. Diese Unterscheidung ist für agentischen KI-Einkauf zentral. Ein Einkaufsagent kann formal authentifiziert wirken, ohne dass klar ist, welche geprüfte Person ihn steuert oder welche Berechtigung für eine konkrete Transaktion vorliegt. Das Risiko verschiebt sich damit von der reinen Erkennung automatisierter Zugriffe zur Frage, ob automatisierte Aktivität sauber an verifizierte Identitäten gebunden ist. Aus Sicht von Händlern und Plattformen betrifft das die gesamte Kette vom Login bis zum Warenkorb. Marktplätze müssen beide Seiten der Automatisierung betrachten Besonders relevant ist die Lücke auf jedem Marktplatz, weil dort nicht allein Käuferkonten betroffen sind. Auch Verkäufer-, Host- und Fahrerkonten können automatisiert betrieben werden. Damit vergrößert sich die Angriffs- und Prüfoberfläche: Agentenaktivität kann auf der Nachfrageseite auftreten, aber ebenso bei Anbietern, Dienstleistern oder operativen Rollen. Die reine Signatur eines Agenten beantwortet in solchen Fällen nur einen Teil der Vertrauensfrage.

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Für Händler ergibt sich daraus ein klarer Arbeitsauftrag. Sie müssen zunächst ihren unverifizierten Bestand durchzählen und sichtbar machen, wo Agenten ohne belastbare Zuordnung agieren können. Danach sollte automatisierte Aktivität an geprüfte Personen gebunden werden. Ebenso wichtig ist eine Verifizierung, die sich wiederholen lässt, damit Vertrauen nicht nur einmalig beim Onboarding entsteht. Der Agenten-Traffic braucht zudem eigene Messpunkte, damit er nicht in allgemeinen Zugriffs- oder Betrugskennzahlen untergeht. Falsche Blockaden bleiben oft unsichtbar Die Messung ist auch deshalb relevant, weil ein fälschlich blockierter Einkaufsagent in keiner Betrugsstatistik auftaucht. Er zeigt sich an anderer Stelle: im abgebrochenen Warenkorb. Wer Agentenverkehr nur als Risiko behandelt, kann legitime Kaufvorgänge verlieren, ohne die Ursache sauber zu erkennen. Nötig ist daher eine getrennte Auswertung, die zwischen unerwünschter Automatisierung, verifizierter Agentenaktivität und blockierten Kaufversuchen unterscheidet. Die nächsten Prüfungen liegen damit nahe: Wie groß ist der unverifizierte Bestand, welche Agentenhandlungen sind bereits an geprüfte Personen gebunden, und wo wird Agenten-Traffic separat gemessen? Offen bleibt vor allem, wie viele abgebrochene Warenkörbe auf fälschlich blockierte Agenten zurückgehen.

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Redaktion Redaktion etailment Unter dem Namen Redaktion veröffentlicht das Team von etailment.de gemeinsam recherchierte Nachrichten und Analysen aus dem digitalen Handel. Alle Beiträge