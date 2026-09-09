Die EUDI-Wallet soll ab Dezember 2026 in den Mitgliedstaaten der EU bereitstehen. Kurz vor dem geplanten Start zeigt eine Studie von IDnow jedoch eine zentrale Hürde: 52 Prozent Bekanntheit reichen bislang nicht aus, um breites Vertrauen in die digitale Identitätslösung zu schaffen. Befragt wurden jeweils 1.000 Erwachsene in Deutschland und Frankreich.

Verifizierung kostet bereits heute Abschlüsse

Die Untersuchung trifft auf einen Markt, in dem digitale Identitätsprüfungen als Reibungspunkt gelten. Fast die Hälfte der Befragten gibt an, Transaktionen häufig abzubrechen, wenn die Verifizierung zu kompliziert ist oder zu lange dauert. Der Wert von 48 Prozent Abbrüchen macht deutlich, wie stark Identitätsprozesse über Konversion und Kundenerlebnis entscheiden.

Für Anbieter ergibt sich daraus ein enger Zielkonflikt. Prozesse sollen einfacher werden, dürfen aber beim Vertrauen keine Lücken lassen. Denn für die Akzeptanz der EUDI-Wallet zählt vor allem Sicherheit: 42 Prozent nennen einen besseren Schutz vor Betrug als wichtigsten Nutzungsgrund. Größere Kontrolle über freigegebene Daten ist für 31 Prozent zentral, mehr Transparenz über die Datennutzung für 30 Prozent. Schnellere und einfachere Abläufe folgen mit 28 Prozent dahinter.