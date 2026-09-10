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Bol hat seinen Vorsprung auf Amazon.nl im vergangenen Jahr ausgebaut, berichtet Ecommercenews.eu unter Berufung auf ein ECDB-Ranking. Der niederländische Marktführer sei um 12,0 Prozent auf 5,81 Mrd. Euro Bruttowarenwert gewachsen, Amazon.nl hingegen nur um 2,7 Prozent auf 3,31 Mrd. Euro. Der Abstand weite sich damit von knapp 61 auf über 75 Prozent aus. Aliexpress erreiche mit 1,81 Mrd. Euro erstmals Rang drei und gewinne weiter Anteile, mit Coolblue.nl und AH.nl folgten in den Top 5 noch zwei niederländische Anbieter.

Bol hat seinen Abstand zu Amazon.nl im niederländischen E-Commerce deutlich vergrößert. Laut einem neuen ECDB-Ranking, über das berichtet Ecommercenews.eu, kam der Marktführer 2025 auf einen Bruttowarenwert von 5,81 Mrd. Euro. Das entspricht einem Plus von 12,0 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Amazon.nl wuchs im selben Zeitraum nur um 2,7 Prozent auf 3,31 Mrd. Euro. Damit hat sich der Vorsprung von Bol von knapp 61 Prozent auf mehr als 75 Prozent ausgeweitet. Bol kehrt den Wachstumstrend um Die neuen Zahlen markieren eine Verschiebung im Kräfteverhältnis des niederländischen Onlinehandels. Im ECDB-Ranking für 2024 hatte Amazon.nl noch schneller zugelegt als Bol. 2025 zeigt sich das Bild umgekehrt: Während Bol zweistellig wächst, bleibt Amazon.nl deutlich zurück. ECDB berechnet die Ranglisten auf Basis des Bruttowarenvolumens inklusive Mehrwertsteuer und kombiniert dafür Transaktionsdaten mit Unternehmensberichten, Website-Traffic und weiteren Marktdaten. Erfasst werden sowohl eigene Verkäufe als auch Umsätze von Drittanbietern. Auch hinter den beiden führenden Plattformen bewegt sich der Markt. AliExpress erreichte mit 1,81 Mrd. Euro erstmals Rang drei und steigerte das Volumen um 13,3 Prozent. Coolblue.nl folgt mit 1,74 Mrd. Euro auf Platz vier, AH.nl mit 1,72 Mrd. Euro auf Platz fünf. Beide niederländischen Anbieter legten nur leicht zu: Coolblue.nl um 0,7 Prozent, AH.nl um 0,2 Prozent. Die Top 5 zeigen damit ein gemischtes Bild aus starkem Wachstum bei Bol und AliExpress sowie stagnierenden Umsätzen bei mehreren etablierten Anbietern.

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Marktführer mit wachsendem Ökosystem Bol ist seit Jahren der größte Onlineanbieter in den Niederlanden. Das Unternehmen startete als Onlineshop und betreibt inzwischen auch einen Marktplatz für zehntausende Verkaufspartner. Diese nutzen unter anderem Services für Marketing und Logistik. Zusätzlich erweitert Bol sein Ökosystem um weitere Erlösmodelle, darunter Paketdienste und Zahlungen. Eigentümer Ahold Delhaize meldete für Bol zuletzt 6,3 Mrd. Euro Netto-Onlineumsatz mit Endkunden. Darin enthalten sind Partnerumsätze und Verkäufe in Belgien, jedoch keine Mehrwertsteuer. Gleichzeitig steht Bol regulatorisch im Blick. Die niederländische Verbraucher- und Marktaufsicht veröffentlichte zuletzt einen Entscheidungsentwurf zu dem Unternehmen. Vorausgegangen waren Hinweise, Bol könne eigene Aktivitäten und bestimmte andere Parteien bevorzugt haben. Die Behörde hatte die Plattform bereits vor mehreren Jahren untersucht. Bol sagte daraufhin mehrere Änderungen zu, von denen viele inzwischen umgesetzt sein sollen. Amazon.nl bleibt relevant, wächst aber langsamer Amazon.nl wurde im März 2020 als allgemeiner Online-Marktplatz für die Niederlande aktiv ausgebaut. Das Unternehmen verweist gegenüber niederländischen Verkaufspartnern regelmäßig auf die Möglichkeit, Amazon als Sprungbrett in andere europäische Märkte zu nutzen. Nach Angaben, die Amazon bei europäischen Stellen eingereicht hat, kam die Plattform in der zweiten Hälfte des vergangenen Jahres auf rund 6,4 Millionen monatliche Nutzer in den Niederlanden. Für den Wettbewerb bleibt die Entwicklung damit offen. Bol verteidigt seine Führungsposition klar, AliExpress gewinnt weiter Marktanteile, und Amazon.nl bleibt trotz schwächerer Dynamik ein großer Akteur. Der Abstand zwischen Bol und Amazon.nl liegt laut ECDB nun bei mehr als 75 Prozent.

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Redaktion Redaktion etailment Unter dem Namen Redaktion veröffentlicht das Team von etailment.de gemeinsam recherchierte Nachrichten und Analysen aus dem digitalen Handel. Alle Beiträge