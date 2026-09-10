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Weniger als einen Monat nach der Übernahme durch die Frasers Group verkauft Harvey Nichols wieder online, berichtet Retail-News.de. Nach der Transaktion vom 13. August sei der Online-Shop des britischen Luxuskaufhauses bisher offline gewesen. Vor der Insolvenz habe Harvey Nichols im Geschäftsjahr bis März 2025 rund 105 Mio. Pfund Verlust nach Steuern geschrieben. Wie eng die Einbindung in den neuen Mutterkonzern ausfalle, zeige das beworbene Zahlungsmodell „Frasers Plus“: Einkäufe ließen sich damit auf drei zinsfreie Raten verteilen.

Harvey Nichols ist nach der Übernahme durch die Frasers Group wieder im Netz: Weniger als einen Monat nach der Transaktion vom 13. August 2026 verkauft das britische Luxuskaufhaus erneut online, berichtet Retail-News.de. Der Webshop war nach dem Eigentümerwechsel vorübergehend abgeschaltet. Inzwischen wird Frasers Group Trading Limited auf der Website als Betreiber ausgewiesen. Der Neustart im E-Commerce ist mehr als ein technischer Schritt. Er zeigt, wie schnell Frasers die neue Tochter in eigene Strukturen einbindet. Besonders sichtbar ist das beim Programm Frasers Plus, das bereits auf der Harvey-Nichols-Website beworben wird. Das Finanzierungs- und Loyalty-Angebot erlaubt unter anderem, Einkäufe in drei zinsfreien Raten zu bezahlen. Damit bringt Frasers früh eigene Kundenbindungs- und Payment-Instrumente in das traditionsreiche Luxuskaufhaus ein. Luxussortiment bleibt für den Neustart zentral Parallel zur Wiederaufnahme des Onlinegeschäfts präsentiert Harvey Nichols wieder ein breites Sortiment internationaler Premium- und Luxusmarken. Genannt werden unter anderem Moncler, Canada Goose, Coach, Ganni, Jacquemus, Mulberry, Acne Studios und Emporio Armani. Für einen Multibrand-Händler sind diese Beziehungen zentral: Attraktive Sortimente und belastbare Lieferantenkontakte entscheiden darüber, ob Harvey Nichols seine Position im Luxussegment stabilisieren kann.

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Strategisch ergänzt die Marke das bestehende Portfolio von Frasers. Mit Flannels betreibt der Konzern bereits eine Plattform für Luxus- und Designermode. Harvey Nichols bringt zusätzlich Warenhäuser an prominenten Innenstadtlagen, eine international bekannte Marke und ein etabliertes Luxusprofil ein. Zur übernommenen Struktur gehören sechs britische Standorte in London-Knightsbridge, Manchester, Birmingham, Bristol, Leeds und Edinburgh sowie Onlinehandel, Warenbestände und internationale Franchisevereinbarungen. Insolvenzfolgen belasten die Lieferantenbeziehungen Frasers übernahm Harvey Nichols im Rahmen eines Pre-Pack-Verfahrens aus der Insolvenz. Nach Bestellung der Insolvenzverwalter von FTI Consulting gingen wesentliche Vermögenswerte und Geschäftsbereiche an Frasers Group Trading Limited. Mehr als 1.000 Beschäftigte wechselten mit dem Geschäft zum neuen Eigentümer. Für bestimmte Vermögenswerte in Dublin wurde ebenfalls eine Vereinbarung geschlossen; Teile des Restaurantgeschäfts und das OXO-Tower-Geschäft zählten dagegen nicht zum Kern der Übernahme. Die frühere Gesellschaft hinter dem Onlinegeschäft firmiert inzwischen als H ONLINE 2026 Limited und befindet sich weiter in Administration. Frasers übernahm damit nicht sämtliche historischen Verpflichtungen. Für ungesicherte Gläubiger ist die Lage angespannt: Unter Berufung auf die „Financial Times“ werden Forderungen von rund 270,5 Mio. Pfund genannt. Medienberichten zufolge könnten betroffene Gläubiger weniger als 15 Pence je geschuldetem Pfund erhalten. Dazu zählen auch Lieferanten und Markenpartner. Hoher Sanierungsdruck nach schweren Verlusten Harvey Nichols stand bereits vor der Insolvenz unter erheblichem wirtschaftlichem Druck. Belastend wirkten hohe Kosten, schwankende internationale Touristenströme, zurückhaltende Konsumenten und starker Wettbewerb im Luxussegment. Im Geschäftsjahr bis März 2025 soll das Unternehmen nach Steuern rund 105 Mio. Pfund Verlust geschrieben haben. Einen Kaufpreis nannte Frasers nicht; Medienberichte sprechen von rund 43 Mio. Pfund. Für Frasers beginnt damit eine Sanierung, die operative Stabilität, Markenpflege und Lieferantenvertrauen gleichzeitig adressieren muss. Der wieder geöffnete Webshop liefert den ersten sichtbaren Schritt. Der nächste Prüfpunkt ist, ob Frasers die Beziehungen zu Markenpartnern festigen und das Luxusgeschäft trotz offener Gläubigerforderungen von rund 270,5 Mio. Pfund stabilisieren kann.

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Redaktion Redaktion etailment Unter dem Namen Redaktion veröffentlicht das Team von etailment.de gemeinsam recherchierte Nachrichten und Analysen aus dem digitalen Handel. Alle Beiträge