Nur noch gut jeder achte große Schweizer Online-Shop liefert unabhängig vom Bestellwert kostenlos, berichtet ITMagazine.ch. Bei sechs von 49 untersuchten Anbietern entfalle die Gebühr komplett, bei 32 erst ab einem Schwellenwert, elf verlangten sie immer. Der Versandkosten lägen stabil bei durchschnittlich 6,45 Franken. Statt Gratisversand wolle man mit Tempo locken: 24 Shops würden am nächsten Tag liefern, 2023 waren es nur elf.
Gratisversand wird zur Ausnahme
Die Versandkonditionen grosser Schweizer Onlineshops verschieben sich spürbar. Laut einer aktuellen Carpathia-Analyse, über die ITMagazine.ch berichtet, liefern nur noch sechs von 49 untersuchten Anbietern unabhängig vom Bestellwert kostenlos. Das entspricht 12,2 Prozent und macht den bedingungslosen Gratisversand zu einem seltenen Angebot im Schweizer Onlinehandel.
Deutlich häufiger setzen Shops auf Mindestbestellwerte. Bei 32 Anbietern entfallen die Kosten erst ab einer definierten Schwelle, elf Shops verlangen grundsätzlich eine Versandgebühr. Der durchschnittliche Schwellenwert für kostenlosen Versand sank von 76,63 Franken im Vorjahr auf 66,28 Franken. Carpathia führt diesen Rückgang jedoch wesentlich auf Veränderungen im untersuchten Shop-Portfolio zurück. Die regulären Versandkosten bleiben nahezu unverändert: Im Schnitt liegen sie bei 6,45 Franken.
Auch bei den Retourenbedingungen zeigt die Untersuchung wenig Bewegung. Die durchschnittliche Rückgabefrist beträgt 42 Tage, der Median liegt weiterhin bei 30 Tagen. Damit bleibt das Rückgaberecht im Markt vergleichsweise stabil, während die Preislogik beim Versand stärker differenziert wird. Für Kundinnen und Kunden heisst das: Kostenloser Versand ist weiterhin verbreitet, aber immer häufiger an Warenkörbe oberhalb einer bestimmten Grenze gebunden.
Schnelligkeit ersetzt den pauschalen Kostenvorteil
Während bedingungsloser Gratisversand zurückgeht, gewinnt Liefergeschwindigkeit deutlich an Bedeutung. 24 der 49 untersuchten Shops bieten mittlerweile eine Zustellung am nächsten Tag an. Bei 15 Anbietern gehört Next-Day-Delivery ohne Zusatzkosten zum Standard, neun verlangen dafür einen Aufpreis. Damit hat sich das Angebot seit 2023 mehr als verdoppelt: Damals ermöglichten erst elf der untersuchten Händler eine Lieferung am Folgetag, 2025 waren es bereits 21.
Die Entwicklung zeigt eine strategische Verschiebung in der Logistik grosser B2C-Onlineshops. Statt pauschal auf kostenlose Zustellung zu setzen, profilieren sich Anbieter zunehmend über Tempo, Verlässlichkeit und Wahlmöglichkeiten. Für viele Shops kann die Lieferung am nächsten Tag ein sichtbarer Servicevorteil sein, auch wenn der Gratisversand ohne Mindestbestellwert seltener wird.
Click & Collect bleibt dagegen auf stabilem Niveau. Ebenfalls 24 der 49 Shops ermöglichen die Abholung einer Onlinebestellung an einem stationären Standort oder einer eigenen Abholstelle. Versandvorteile über Loyalitäts- oder Mitgliedschaftsprogramme bietet knapp jeder fünfte untersuchte Anbieter. Damit entsteht ein Marktbild mit klaren Schwerpunkten: weniger bedingungsloser Gratisversand, stabile Retourenfristen und ein wachsendes Gewicht schneller Zustellung. Der aktuelle Vergleich basiert auf 49 umsatzstarken B2C-Onlineshops in der Schweiz.
etailment
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