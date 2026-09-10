Gratisversand wird zur Ausnahme

Die Versandkonditionen grosser Schweizer Onlineshops verschieben sich spürbar. Laut einer aktuellen Carpathia-Analyse, über die ITMagazine.ch berichtet, liefern nur noch sechs von 49 untersuchten Anbietern unabhängig vom Bestellwert kostenlos. Das entspricht 12,2 Prozent und macht den bedingungslosen Gratisversand zu einem seltenen Angebot im Schweizer Onlinehandel.

Deutlich häufiger setzen Shops auf Mindestbestellwerte. Bei 32 Anbietern entfallen die Kosten erst ab einer definierten Schwelle, elf Shops verlangen grundsätzlich eine Versandgebühr. Der durchschnittliche Schwellenwert für kostenlosen Versand sank von 76,63 Franken im Vorjahr auf 66,28 Franken. Carpathia führt diesen Rückgang jedoch wesentlich auf Veränderungen im untersuchten Shop-Portfolio zurück. Die regulären Versandkosten bleiben nahezu unverändert: Im Schnitt liegen sie bei 6,45 Franken.

Auch bei den Retourenbedingungen zeigt die Untersuchung wenig Bewegung. Die durchschnittliche Rückgabefrist beträgt 42 Tage, der Median liegt weiterhin bei 30 Tagen. Damit bleibt das Rückgaberecht im Markt vergleichsweise stabil, während die Preislogik beim Versand stärker differenziert wird. Für Kundinnen und Kunden heisst das: Kostenloser Versand ist weiterhin verbreitet, aber immer häufiger an Warenkörbe oberhalb einer bestimmten Grenze gebunden.