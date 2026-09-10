Meta hat den KI-Agenten „Muse“ vorgestellt, der eigenständig einkaufen, Reisen buchen und verhandeln können soll, berichtet Golem.de. Für Zahlungen nutze er Stripes System „Link“ mit Einmal-Kreditkarten; Anbindungen an Shopifys „Shop Pay“ und 1Password seien in Vorbereitung. Der Agent laufe in einer virtuellen Maschine in Metas Cloud, vorerst nur in den USA. Ein separates Programm namens „Sentinel“ prüfe alle ausgehenden Aktivitäten. Testversionen luden laut Reuters dennoch vertrauliche Daten ohne Erlaubnis hoch.

Meta hat mit Muse einen persönlichen KI-Agenten vorgestellt, der alltägliche digitale Aufgaben selbstständig übernehmen soll. Der Dienst basiert auf Muse Spark 1.3 und kann nach Angaben des Unternehmens E-Mails versenden, Reisen buchen, Formulare ausfüllen, Einkäufe erledigen und im Auftrag der Nutzer verhandeln. Über die Ankündigung berichtet auch Golem.de. Zum Start ist Muse nur in den USA verfügbar.

Technisch läuft der Agent in einem eigenen Browser auf einer dedizierten virtuellen Maschine in Metas Cloud. Nutzbar ist Muse über iOS, Android, das Web und Whatsapp; später soll der Dienst auch auf Metas KI-Brillen kommen. Bei längeren Abläufen arbeitet der Agent im Hintergrund weiter und meldet sich erst, wenn sich der Status ändert oder eine ausdrückliche Freigabe erforderlich ist.

Autonome Käufe mit abgesicherten Zahlungen

Für Bestellungen und Payment-Prozesse setzt Meta auf Stripes System Link. Dabei werden Einmal-Kreditkarten erzeugt, um die tatsächlichen Kartendaten beim Online-Einkauf zu verbergen. Zusätzlich nennt Meta Käuferschutzmechanismen, die Transaktionen absichern sollen. Passwörter und OAuth-Tokens bleiben laut Unternehmen außerhalb des eigentlichen Agenten gespeichert.