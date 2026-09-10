Rund 90 Prozent seiner E-Commerce-Bildproduktion wickelt About You inzwischen über die virtuellen Fotoshootings von Scayle ab, berichtet Fashionunited.de. Die Produktionskosten seien dadurch um etwa 90 Prozent gesunken, die jährliche Ersparnis liege bei mehr als acht Mio. Euro. Ein A/B-Test habe für die KI-Bilder 9,2 Prozent mehr Bruttowarenvolumen und 5,1 Prozent mehr Warenkorb-Klicks ergeben. Zur Kundschaft der About-You-Tochter Scayle zählten mehr als 100 Marken, darunter s.Oliver Group, Betty Barclay Group und Goldner Fashion.
KI-Produktion wird zum Standardprozess
About You verlagert seine Bildproduktion im E-Commerce in großem Umfang auf virtuelle Workflows. Rund 90 Prozent der E-Commerce-Produktionen laufen inzwischen über die virtuellen Fotoshootings von Scayle, berichtet Fashionunited.de. Die About-You-Tochter Scayle hat die intern entwickelte Lösung unter dem Namen SCAYLE STUDIOS zu einem eigenständigen B2B-Produkt ausgebaut. Das Self-Service-Tool bildet klassische Fashion-Shootings digital ab: vom Hochladen eines Produktbilds über Generierung und Variation bis zur Retusche und Freigabe.
Der Ansatz adressiert ein wachsendes Problem vieler Fashion- und Lifestyle-Marken. Sie benötigen mehr Produktbilder, mehr Formate und mehr kanalbezogene Varianten als früher, während klassische Shootings an Studio-Slots, Models, Crews und lange Produktionszyklen gebunden bleiben. SCAYLE STUDIOS soll diesen Prozess in einen digitalen Workflow überführen. Aus einem einzelnen Produkt können Content-Sets mit Front-, Back-, Detail- und Angle-Shots, Model- und Lifestyle-Bildern, Videos, Social Assets und Kampagnenmotiven entstehen.
Kosten sinken, Geschwindigkeit steigt
Die Zahlen aus dem Einsatz bei About You fallen deutlich aus: Die Produktionskosten seien um rund 90 Prozent gesunken, die Time-to-Market habe sich um mehr als 95 Prozent verkürzt. Die jährliche Ersparnis liege bei mehr als acht Mio. Euro an Studio- und Editorial-Kosten. Für Scayle dient About You damit als bislang größter und komplexester Anwendungsfall: Der Händler arbeitet mit mehr als 15 Millionen aktiven Kund:innen in 26 Märkten und bringt entsprechend große Sortimente, hohe Volumina und lokale Anforderungen in die Weiterentwicklung ein.
Technologisch baut SCAYLE STUDIOS auf zwölf Jahren Erfahrung aus Fashion-Content und Onlinehandel sowie der Produktkompetenz der SCAYLE Commerce Engine auf. Nach Angaben des Unternehmens kann ein Nutzer-Account eingerichtet und noch am selben Tag Content generiert werden. Dadurch wird die Produktion unabhängiger von physischer Infrastruktur. Marken können Bildwelten, Farbwelten, Logoplatzierung oder Posen an Vorgaben und Zielgruppen anpassen, ohne für jede Variante einen neuen klassischen Studioprozess aufzusetzen.
Messbare Effekte im Kaufprozess
Die KI-generierten Inhalte zeigen laut den vorliegenden Angaben auch Wirkung im Einkaufsverhalten. In einem A/B-Test bei About You erzielten KI-Bilder gegenüber klassischer Studioproduktion 9,2 Prozent mehr Bruttowarenvolumen und 5,1 Prozent mehr Add-to-Basket-Ereignisse. Zudem lassen sich unterschiedliche Bildsets für dasselbe Produkt datenbasiert gegeneinander testen und ausspielen. Für Marken entsteht damit ein Produktionsmodell, das Content-Erstellung und Performance-Optimierung enger verbindet.
Scayle positioniert das Tool vor allem für Marken und Händler mit wachsendem Content-Bedarf. Kleinere Anbieter können ohne eigenes Studio starten, Direct-to-Consumer-Player mehr Varianten pro Produkt produzieren, Enterprise-Teams große Volumina stärker automatisieren. Zur Kundschaft der About-You-Tochter zählen mehr als 100 Marken, darunter s.Oliver Group, Betty Barclay Group und Goldner Fashion. Der nächste Prüfpunkt dürfte sein, wie stabil die Qualitäts- und Markensteuerung bei weiter steigenden Sortimenten, Märkten und Formaten bleibt.
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