Rund 90 Prozent seiner E-Commerce-Bildproduktion wickelt About You inzwischen über die virtuellen Fotoshootings von Scayle ab, berichtet Fashionunited.de. Die Produktionskosten seien dadurch um etwa 90 Prozent gesunken, die jährliche Ersparnis liege bei mehr als acht Mio. Euro. Ein A/B-Test habe für die KI-Bilder 9,2 Prozent mehr Bruttowarenvolumen und 5,1 Prozent mehr Warenkorb-Klicks ergeben. Zur Kundschaft der About-You-Tochter Scayle zählten mehr als 100 Marken, darunter s.Oliver Group, Betty Barclay Group und Goldner Fashion.

KI-Produktion wird zum Standardprozess

About You verlagert seine Bildproduktion im E-Commerce in großem Umfang auf virtuelle Workflows. Rund 90 Prozent der E-Commerce-Produktionen laufen inzwischen über die virtuellen Fotoshootings von Scayle, berichtet Fashionunited.de. Die About-You-Tochter Scayle hat die intern entwickelte Lösung unter dem Namen SCAYLE STUDIOS zu einem eigenständigen B2B-Produkt ausgebaut. Das Self-Service-Tool bildet klassische Fashion-Shootings digital ab: vom Hochladen eines Produktbilds über Generierung und Variation bis zur Retusche und Freigabe.

Der Ansatz adressiert ein wachsendes Problem vieler Fashion- und Lifestyle-Marken. Sie benötigen mehr Produktbilder, mehr Formate und mehr kanalbezogene Varianten als früher, während klassische Shootings an Studio-Slots, Models, Crews und lange Produktionszyklen gebunden bleiben. SCAYLE STUDIOS soll diesen Prozess in einen digitalen Workflow überführen. Aus einem einzelnen Produkt können Content-Sets mit Front-, Back-, Detail- und Angle-Shots, Model- und Lifestyle-Bildern, Videos, Social Assets und Kampagnenmotiven entstehen.

Kosten sinken, Geschwindigkeit steigt

Die Zahlen aus dem Einsatz bei About You fallen deutlich aus: Die Produktionskosten seien um rund 90 Prozent gesunken, die Time-to-Market habe sich um mehr als 95 Prozent verkürzt. Die jährliche Ersparnis liege bei mehr als acht Mio. Euro an Studio- und Editorial-Kosten. Für Scayle dient About You damit als bislang größter und komplexester Anwendungsfall: Der Händler arbeitet mit mehr als 15 Millionen aktiven Kund:innen in 26 Märkten und bringt entsprechend große Sortimente, hohe Volumina und lokale Anforderungen in die Weiterentwicklung ein.