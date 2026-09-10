Google steckt rund 15,1 Mrd. Dollar in Finnlands KI- und Digitalinfrastruktur, die bislang größte Einzelinvestition des Konzerns in Europa, berichtet Techradar.com. Das Geld fließe über zwei Jahre nicht nur in Rechenzentren, sondern auch in Netzausbau, Ökostromprojekte und Batteriespeicher. Kühles Klima und kohlenstoffarmer Strom machten Finnland für Hyperscaler attraktiv. In Hamina beispielsweise kühle Meerwasser die Server, die Abwärme heize die Nachbargebäude.

Google plant in Finnland eine Investition von rund 15,1 Milliarden Dollar in den Ausbau von KI- und Digitalinfrastruktur. Nach Angaben von TechRadar ist es die bislang größte Einzelinvestition des Konzerns in Europa. Die Mittel sollen über zwei Jahre fließen und zusätzliche Kapazitäten für Dienste wie Gemini, Maps und YouTube schaffen.

Im Mittelpunkt stehen Rechenzentren, Netzmodernisierung, saubere Energieprojekte und Batteriespeicher. Damit reagiert Google auf die wachsende Nachfrage nach digitalen Diensten und auf den steigenden Infrastrukturbedarf rund um KI. Finnland bietet dafür günstige Standortbedingungen: Das kühle Klima erleichtert die Kühlung großer Serveranlagen, während kohlenstoffarmer Strom die Effizienz und Klimabilanz der Standorte verbessert.

Finnland wird zum strategischen Infrastrukturstandort

Besonders sichtbar ist Googles Engagement am Campus in Hamina, den das Unternehmen seit rund 15 Jahren betreibt. Der Standort nutzt Meerwasser zur Kühlung der Server und reduziert dadurch den Wasserverbrauch. Zusätzlich wird Abwärme über ein externes Wärmerückgewinnungssystem in lokale Gebäude geleitet. Seit dem Kauf des früheren Papierfabrikgeländes im Jahr 2009 hat Google nach eigenen Angaben rund 4 Milliarden Dollar in Hamina und die dazugehörige Infrastruktur investiert.