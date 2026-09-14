Die Reichweite von Amazon in der EU ist leicht zurückgegangen. Im ersten Halbjahr 2026 kam der Konzern auf durchschnittlich 193,9 Millionen aktive Empfänger seiner Shopping-Dienste pro Monat. Im vorherigen Halbjahr waren es 195,2 Millionen, wie Ecommercenews.eu berichtet. Die Angaben stammen aus Amazons Einreichung an die Europäische Kommission und beziehen sich auf die „average monthly active recipients“ des Dienstes in der Union. Diese Kennzahl beschreibt Reichweite, aber keine Käuferzahl.

Der Rückgang fällt auf EU-Ebene moderat aus, zeigt jedoch deutliche Unterschiede zwischen den einzelnen Märkten. Deutschland bleibt mit 52,8 Millionen aktiven Empfängern pro Monat der mit Abstand größte Markt in der EU. Zugleich sank die Reichweite hier um 1,7 Prozent gegenüber dem vorherigen Berichtszeitraum. Frankreich folgt mit 38,8 Millionen und verzeichnete ein Minus von 4,0 Prozent. Italien kam auf 38,1 Millionen und blieb mit minus 0,1 Prozent nahezu stabil. Spanien erreichte 27,9 Millionen, ein Rückgang um 1,0 Prozent.

Große Märkte verlieren leicht, Niederlande legen zu

Unter den fünf größten EU-Märkten fällt vor allem die Entwicklung in den Niederlanden auf. Dort erreichte Amazon 6,6 Millionen aktive Empfänger pro Monat und legte gegenüber dem zweiten Halbjahr 2025 um 4,0 Prozent zu. Der niederländische Markt ist zugleich der jüngste unter diesen Ländern mit einem eigenen Amazon-Store. Laut ECDB wuchs Amazons Umsatz dort im vergangenen Jahr um 2,7 Prozent. Der Abstand zum lokalen Marktführer Bol wurde dennoch größer. Amazon investiert nach den vorliegenden Angaben 1,4 Milliarden Euro über drei Jahre, um diese Lücke zu verkleinern.