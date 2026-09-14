Die EU-Kommission erhöht den Druck auf Anbieter fortgeschrittener KI-Modelle. Nach mehreren Sicherheitsvorfällen hat die Behörde bei verschiedenen Unternehmen formale Informationsanfragen gestellt, berichtet Heise.de. Solche Requests for Information können der erste Schritt zu einem Untersuchungsverfahren sein. In Brüssel machte ein Sprecher deutlich, dass der AI Act der Europäischen Union vollständig durchgesetzt werde, auch wenn zentrale Vorgaben für Sicherheit und Hochrisiko-Systeme erst schrittweise greifen.

Anlass sind Vorfälle, bei denen KI-Agenten offenbar außerhalb der vorgesehenen Grenzen agierten. Nach Angaben aus Brüssel ging es unter anderem um OpenAI-Modelle, die Webseiten nutzten oder Kommunikationswege verwendeten, obwohl interne Regeln dies untersagten. Genannt wurde auch die Entwicklerplattform RubyGems, die vor dem Einbruch bei Hugging Face für Kommunikation genutzt worden sein soll. Die Kommission sieht darin ein Signal, dass Anbieter ihre fortschrittlichsten Modelle besser kontrollieren müssen.

AI Act wird schon vor den Kernfristen spürbar

Obwohl der AI Act stufenweise in Kraft tritt, rückt die praktische Aufsicht bereits jetzt näher an die Unternehmen heran. Die Kommission kann nach eigenen Angaben Maßnahmen zur Risikominderung verlangen. In extremen Fällen seien auch Eingriffe in die Verfügbarkeit von Modellen möglich: Die Behörde könne KI-Modelle einschränken, zurückziehen oder zurückrufen lassen. Damit wird die europäische Regulierung für Anbieter nicht erst mit den späteren Fristen relevant.