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Hässliche Produkte sind auf Taobao ein Geschäft, berichtet Scmp.com. Seit die Alibaba-Plattform 2020 ihren „Uglies Award“ ausrief, hätten seltsam geformte Waren mehr als umgerechnet 34,3 Mio. Dollar umgesetzt. Was als „hässlich“ gelte, lasse Taobao dabei offen. In Hangzhou präsentiere die Plattform bis 27. September ihre zweite Ausstellung „Ugly, But Mine“, dieses Jahr fast doppelt so groß wie die erste.

Hässlichkeit wird auf Taobao zum Verkaufsargument: Produkte, die früher als unverkäuflich oder zu bizarr gegolten hätten, finden auf der Alibaba-Plattform ein wachsendes Publikum. Wie Scmp.com berichtet, setzen vor allem junge Konsumenten in China zunehmend auf Eigenwilligkeit, Humor und Wiedererkennbarkeit statt auf klassische Ästhetik. Seit Taobao 2020 den sogenannten „Uglies Award“ ins Leben rief, haben diese ungewöhnlichen Waren nach Angaben der Plattform kumuliert mehr als 230 Millionen Yuan umgesetzt. Das entspricht rund 34,3 Millionen US-Dollar. Was genau als „hässlich“ gilt, lässt Taobao offen. Gerade diese Unschärfe passt zum Konzept: Gefeiert werden Produkte, die durch seltsame Formen, schräge Gestaltung oder eine auffällige Geschichte aus der Masse herausfallen. Vom Nischenwitz zum Marktplatzsignal Der Trend zeigt, wie stark sich Geschmack im E-Commerce über soziale Verbreitung, persönliche Identifikation und Sammlerwert verschieben kann. Laut Hu Yu, Projektleiter des Uglies Award, kaufen Konsumenten solche Waren wegen der Emotionen, Geschichten und Möglichkeiten zur Selbstdarstellung, die sie transportieren. Manche stellen sie auf den Schreibtisch, andere tragen sie sichtbar als Ausdruck des eigenen Stils.

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Damit wird das vermeintlich Unansehnliche zu einem sozialen Signal. Die Produkte helfen Käufern nach Taobaos Darstellung, Menschen mit ähnlichem Geschmack zu finden und die eigene Persönlichkeit zu zeigen. Für Marken und Händler ist das ein Hinweis darauf, dass Nischenästhetik online Reichweite gewinnen kann, wenn sie unverwechselbar ist und Gesprächsstoff liefert. Das berührt auch das Konsumverhalten junger Zielgruppen, die Originalität höher gewichten als makellose Gestaltung. Kleine Anbieter prägen das Sortiment Taobao verweist darauf, dass kleine, mittlere und Kleinstunternehmen 85 Prozent aller Produkte auf der Plattform stellen. Diese Struktur begünstigt ein breites Angebot an nicht standardisierten Waren. Zusammen mit einer großen jungen Nutzerschaft entsteht ein Umfeld, in dem eigenwillige Designs schneller ein Publikum erreichen können als in stärker kuratierten Vertriebskanälen. Ein Beispiel liefert die Dunhuang Academy in der Provinz Gansu. Sie betreut eine Unesco-Welterbestätte und hat legendäre Figuren aus antiken Höhlenmalereien in 3D-Formen übertragen. Aus kulturellen Motiven werden damit sammelbare Figuren, die auf Taobao in den Kontext der „hässlichen“ oder ungewöhnlichen Produkte passen. Solche Artikel verbinden bekannte Bildwelten mit einer neuen, bewusst auffälligen Form. Ausstellung in Hangzhou Parallel zum Online-Erfolg inszeniert Taobao das Thema auch offline. In Hangzhou in der Provinz Zhejiang, dem Sitz des Unternehmens, läuft die zweite „Treasured Uglies Art Exhibition“ unter dem Titel „Ugly, But Mine“. Die Schau ist laut Plattform fast doppelt so groß wie die Premiere im Vorjahr. Für Online-Marktplätze ist der Fall Taobao ein sichtbares Beispiel dafür, wie Randphänomene zu eigenen Sortimenten und Kampagnen wachsen können. Der nächste Prüfpunkt ist die Resonanz auf die aktuelle Ausstellung: Sie ist von Samstag bis zum 27. September geöffnet.

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Redaktion Redaktion etailment Unter dem Namen Redaktion veröffentlicht das Team von etailment.de gemeinsam recherchierte Nachrichten und Analysen aus dem digitalen Handel. Alle Beiträge