Allegro stellt Partnern seine Logistik-, Finanz- und Werbedienste künftig auch außerhalb des eigenen Marktplatzes zur Verfügung, berichtet Ecommercenews.eu. Auf der Konferenz „Allegro Open“ in Posen habe der polnische Marktführer zudem ein Verkäuferschutzprogramm, einen App-Store für Anwendungen von Drittanbietern und die Vertikalisierung der Plattform angekündigt: Oberfläche und Kaufprozess sollen sich an Kategorien wie Autoteile oder Kosmetik anpassen.

Allegro erweitert seine Rolle im europäischen E-Commerce: Der polnische Marktführer will ausgewählte Logistik-, Finanz- und Werbedienste künftig auch für den Einsatz außerhalb des eigenen Marktplatzes öffnen. Verkaufspartner sollen die Angebote nutzen können, um ihre eigenen Onlineshops zu stärken und Kunden über mehrere Kanäle zu erreichen. Die Pläne wurden auf der ersten „Allegro Open“ in Posen vorgestellt, an der Tausende Vertreter der polnischen Branche teilnahmen. CEO Marcin Kuśmierz formulierte dort den Anspruch, Allegro zur partnerfreundlichsten E-Commerce-Organisation Europas zu entwickeln.

Mehr Branchenspezialisierung im Einkaufserlebnis

Ein zentraler Baustein der Ankündigungen ist die Vertikalisierung der Plattform. Allegro will sich stärker von einem einheitlichen, horizontalen Marktplatzmodell lösen und Einkaufserlebnisse stärker an einzelne Branchen anpassen. Oberfläche und Kaufprozess sollen künftig die Besonderheiten bestimmter Kategorien berücksichtigen. Genannt werden etwa Autoteile oder Kosmetik, deren Kauf so intuitiv werden soll wie in spezialisierten Onlineshops. Für Händler bedeutet das eine genauere Ausrichtung auf Produkttypen, Beratungsbedarf und Kaufgewohnheiten der jeweiligen Zielgruppe.

Zusätzlich kündigte Allegro ein Verkäuferschutzprogramm an, das die Unterstützung für Partner vereinheitlichen soll. Der neue Allegro App Store soll Verkäufern Zugang zu ausgewählten Anwendungen von Drittanbietern geben. Damit baut das Unternehmen sein Ökosystem über den Marktplatz hinaus aus und positioniert sich stärker als Infrastrukturpartner für den Onlinehandel. Parallel setzt Allegro auf operative Effizienz und Investitionen in KI; im Frühjahr ging das Unternehmen eine Partnerschaft mit OpenAI ein.

Wachstum über Polen hinaus

Allegro ist der größte E-Commerce-Anbieter in Polen und wächst besonders stark im internationalen Geschäft. Das Bruttowarenvolumen der Gruppe stieg im ersten Halbjahr um 13,7 Prozent gegenüber dem Vergleichszeitraum 2025, das internationale GMV legte um 64,8 Prozent zu. Neben Polen betreibt Allegro eigene Marktplätze in Tschechien, der Slowakei und Ungarn. Für Slowenien und Kroatien wurde in diesem Jahr ein Verkauf der Aktivitäten vereinbart.

Mit Allegro XL bereitet das Unternehmen zudem einen Lieferdienst für große und schwere Produkte vor, entwickelt mit dem Logistikanbieter Rohlig SUUS Logistics. Der Service soll Lieferung, Auspacken, Montage, Installation und die Mitnahme gebrauchter Geräte umfassen. Er richtet sich an Mitglieder von Allegro Smart, dem Aboprogramm des Unternehmens, das mit Amazon Prime vergleichbar ist. Allegro erwartet, damit eine zentrale Hürde im Onlineverkauf großer Produkte abzubauen und diesen Markt für Tausende polnische Unternehmen zu öffnen.