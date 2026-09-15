Temus Transaktionsvolumen in Kasachstan hat sich binnen zwei Jahren um das 189-Fache gesteigert, berichtet Kursiv.media. Internationale Marktplätze seien 2025 um 50 Prozent auf 1,15 Bio. Tenge (2,23 Mrd. EUR) gewachsen, einheimische und russische Anbieter hingegen nur um 19 Prozent. Zugleich sei der durchschnittliche Warenkorb von 25.000 auf 14.000 Tenge (27,13 Euro) geschrumpft: Statt Elektronik auf Raten würden jetzt vermehrt Haushaltswaren und Kleidung geshoppt.

Chinesische Marktplätze beschleunigen Kasachstans Onlinehandel

Kasachstans E-Commerce-Markt wächst seit der Pandemie deutlich, doch der stärkste Schub kommt aus dem grenzüberschreitenden Geschäft. Laut einer Mastercard-Studie, die beim Central Asia Fintech Summit 2026 in Almaty vorgestellt wurde, ist das Marktvolumen seit 2023 von 3 auf 5 Billionen Tenge gestiegen. Das entspricht rund 11 Milliarden US-Dollar. Besonders dynamisch entwickeln sich internationale Plattformen: Sie legten 2025 um 50 Prozent auf 1,15 Billionen Tenge zu, umgerechnet etwa 2,23 Milliarden Euro. Lokale Anbieter wie Kaspi.kz sowie russische Marktplätze in Kasachstan, darunter Ozon und Wildberries, wuchsen im selben Zeitraum um 19 Prozent auf 3,77 Billionen Tenge.

Temu und 1688.com gewinnen rasant an Volumen

Am sichtbarsten ist der Aufstieg chinesischer Online-Marktplätze. Das Transaktionsvolumen von Temu hat sich binnen zwei Jahren um das 189-Fache gesteigert, berichtet Kursiv.media. Auch 1688.com wächst stark: Die Einkäufe kasachischer Kundinnen und Kunden stiegen dort um das 13-Fache. Als Treiber nennt die Analyse das Großhandelsangebot und die direkten Fabrikpreise der Plattform. Ozon und Wildberries verzeichnen ebenfalls Zuwächse; Ozon bleibt beim Transaktionsvolumen kleiner, wächst aber schneller.

Mehr Bestellungen, kleinere Warenkörbe

Parallel verändert sich das Konsumverhalten auf den Marktplätzen. Früher wurden sie stärker für größere Anschaffungen genutzt, etwa Elektronik auf Raten. Inzwischen hat sich die Zahl der Transaktionen verdoppelt. Das Wachstum entsteht vor allem durch häufigere Käufe günstigerer Produkte. Der durchschnittliche Warenkorb sank in zwei Jahren von 25.000 auf 14.000 Tenge, was etwa 27,13 Euro entspricht. Besonders gefragt sind Haushaltswaren mit 25 Prozent der Transaktionen, Kleidung mit 15 Prozent sowie weitere Produktgruppen mit 33 Prozent.

Cross-Border-Handel soll weiter zulegen

Mastercard erwartet, dass Kasachstans Onlinehandel weiter wächst, auch wenn sich das Tempo abschwächen dürfte. Bis 2030 soll sich der Markt auf 11,1 Billionen Tenge verdoppeln. Der Anteil des grenzüberschreitenden Handels soll von 23 auf 32 Prozent steigen, unter anderem durch die weitere Expansion chinesischer Marktplätze. Der nächste messbare Prüfpunkt ist damit die Frage, ob internationale Anbieter diesen Anteil bis 2030 auf 32 Prozent ausbauen.