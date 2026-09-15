Amazon erweitert sein Operationsnetz in Indien deutlich, um sich auf die erwartete Nachfrage in der kommenden Festtagssaison vorzubereiten. Nach Angaben des Unternehmens und laut Dailyexcelsior.com umfasst der Ausbau 20 Fulfillment-Center, sechs Sortierzentren und 150 Stationen für die Zustellung auf der letzten Meile. Das Programm ist Teil einer angekündigten Investition von mehr als 2.800 Crore Rupien, umgerechnet rund 28 Milliarden Rupien beziehungsweise 255 Millionen Euro.

Mit den neuen Standorten erhöht der Konzern seine Lagerkapazität in Indien um 50 Prozent. Insgesamt sollen damit 64 Millionen Kubikfuß beziehungsweise rund 1,8 Millionen Kubikmeter zur Verfügung stehen. Betrieben und gemanagt werden die Einrichtungen von externen Logistikdienstleistern. Damit setzt das Unternehmen beim Ausbau seiner Logistik-Infrastruktur auf Partnerstrukturen, während die zusätzliche Kapazität landesweit in das bestehende Netz eingebunden wird.

Ausbau jenseits der Metropolen

Ein Schwerpunkt liegt auf Regionen außerhalb der großen Ballungsräume. Alle sechs neuen Sortierzentren entstehen in Chikkaballapur, Hassan, Meerut, Ramanagar, Raipur und Varanasi. Zudem sind sieben der 20 neuen Fulfillment-Center in Nicht-Metro-Städten vorgesehen. Auch bei den Zustellstationen wird die geografische Reichweite verbreitert: Die 150 neuen Last-Mile-Standorte verteilen sich auf 118 Städte.