Das JD Institute of Fashion Technology hat in Mumbai den Marktplatz „House of JD“ gestartet, berichtet Fashionunited.com. Studenten, Absolventen und Nachwuchsdesigner könnten dort fertige Projekte aus Mode, Interior, Textil, Kunst und Lifestyle verkaufen und nebenbei lernen, wie sich Entwürfe positionieren und vermarkten lassen. Fünf Kategorien gliederten das Angebot vom Erstsemester bis hin zu bereits etablierten Namen. Anders als offene Marktplätze kuratiere House of JD Designer und Produkte vor der Aufnahme.
Das JD Institute of Fashion Technology hat in Mumbai den Marktplatz „House of JD“ gestartet. Die Plattform soll Studierenden, Alumni und Nachwuchsdesignern einen direkten Weg vom abgeschlossenen Entwurfsprojekt in den kommerziellen Markt eröffnen. Wie Fashionunited.com berichtet, bündelt House of JD Arbeiten aus Mode, Interior, Textil, Kunst, Objektdesign und Lifestyle und macht sie für Konsumenten sichtbar und kaufbar.
Der neue E-Commerce-Marktplatz ist damit mehr als ein Verkaufskanal für fertige Projekte. Er soll kreativen Talenten praktische Erfahrung darin vermitteln, Produkte zu präsentieren, zu positionieren und kommerziell zu verwerten. Gerade für angehende Designer wird damit ein Teil des Berufsbildes adressiert, der in der Ausbildung zunehmend an Bedeutung gewinnt: Was geschieht mit einer Kollektion, einem Interior-Konzept oder einem Objekt, wenn die kreative Arbeit abgeschlossen ist?
Kuratiertes Angebot statt offener Plattform
House of JD ist nach Angaben des Instituts kein offener Marktplatz. Designer und Produkte werden vor der Aufnahme kuratiert. Damit setzt die Plattform auf eine redaktionelle Auswahl innerhalb des Design-Ökosystems der Einrichtung. Für Käufer kann das Orientierung schaffen; für Nachwuchstalente bedeutet es zugleich, dass ihre Arbeiten in einem geprüften Umfeld präsentiert werden.
Die Struktur des Angebots folgt fünf Kategorien: hoJD Student, hoJD Next, hoJD Signature, hoJD Collective und hoJD Legendary. Sie sollen unterschiedliche Entwicklungsstufen abbilden, vom Studium über den nächsten Karriereschritt bis zu bereits etablierteren Namen im Umfeld des Instituts. Auf diese Weise verbindet House of JD Ausbildung, Sichtbarkeit und Marktzugang innerhalb einer gemeinsamen Plattform.
Kommerzielle Praxis als Teil der Designausbildung
Für Studierende und Lehrende in der Mode- und Designausbildung verweist der Start auf eine zentrale Verschiebung: Kreative Arbeit endet zunehmend nicht beim Portfolio oder der Abschlusspräsentation. Gefragt sind auch Kenntnisse in Preisbildung, Produktdarstellung, Zielgruppenansprache und Marketing. House of JD will diese Lücke schließen, indem die Plattform reale Berührungspunkte mit Konsumenten schafft.
Für junge Gestalter kann der Marktplatz damit eine praktische Brücke zum Markt bilden. Sie erhalten die Möglichkeit, Resonanz auf ihre Entwürfe zu testen, Produkte in einem kommerziellen Kontext zu zeigen und erste Erfahrungen mit Verkauf und Markenaufbau zu sammeln. Der Start erfolgte in Mumbai am 14. September; die weitere Entwicklung dürfte zeigen, wie stark sich das kuratierte Modell als Ergänzung zur klassischen Designausbildung etablieren kann.
etailment
Unter dem Namen Redaktion veröffentlicht das Team von etailment.de gemeinsam recherchierte Nachrichten und Analysen aus dem digitalen Handel.Alle Beiträge