Das JD Institute of Fashion Technology hat in Mumbai den Marktplatz „House of JD“ gestartet. Die Plattform soll Studierenden, Alumni und Nachwuchsdesignern einen direkten Weg vom abgeschlossenen Entwurfsprojekt in den kommerziellen Markt eröffnen. Wie Fashionunited.com berichtet, bündelt House of JD Arbeiten aus Mode, Interior, Textil, Kunst, Objektdesign und Lifestyle und macht sie für Konsumenten sichtbar und kaufbar.

Der neue E-Commerce-Marktplatz ist damit mehr als ein Verkaufskanal für fertige Projekte. Er soll kreativen Talenten praktische Erfahrung darin vermitteln, Produkte zu präsentieren, zu positionieren und kommerziell zu verwerten. Gerade für angehende Designer wird damit ein Teil des Berufsbildes adressiert, der in der Ausbildung zunehmend an Bedeutung gewinnt: Was geschieht mit einer Kollektion, einem Interior-Konzept oder einem Objekt, wenn die kreative Arbeit abgeschlossen ist?

Kuratiertes Angebot statt offener Plattform

House of JD ist nach Angaben des Instituts kein offener Marktplatz. Designer und Produkte werden vor der Aufnahme kuratiert. Damit setzt die Plattform auf eine redaktionelle Auswahl innerhalb des Design-Ökosystems der Einrichtung. Für Käufer kann das Orientierung schaffen; für Nachwuchstalente bedeutet es zugleich, dass ihre Arbeiten in einem geprüften Umfeld präsentiert werden.