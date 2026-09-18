Merken Teilen

Die Debenhams Group hat ihr bereinigtes Ebitda im Halbjahr bis Ende August um 13,9 Prozent auf 24 Mio. Pfund gesteigert und die Jahresprognose bestätigt, berichtet Drapersonline.com. Zugpferd sei Debenhams mit 14,1 Prozent mehr Handelsvolumen. Aber auch Boohoo, PrettyLittleThing und Karen Millen seien wieder im Plus. Der Marktplatz solle künftig mehr als die Hälfte des Volumens liefern, bislang seien es 38,9 Prozent. Außerdem habe der Verkauf des Lagers in Sheffield an Primark und der der Marke Nasty Gal die Schulden gedrückt.

Die Debenhams Group meldet für das Halbjahr bis Ende August eine spürbare Ergebnisverbesserung und hält an ihrer Jahresprognose fest. Das bereinigte Ebitda stieg laut Drapersonline.com um 13,9 Prozent auf 24 Mio. Pfund. Getragen wurde die Entwicklung vor allem von der Marke Debenhams, deren Handelsvolumen um 14,1 Prozent zulegte und damit 41 Prozent des gesamten Gruppenvolumens ausmachte. Auch Boohoo, PrettyLittleThing und Karen Millen kehrten im ersten Halbjahr wieder auf Wachstumskurs zurück. Marktplatz gewinnt weiter an Gewicht Im Zentrum der Strategie steht der Ausbau des Marktplatzgeschäfts. Dessen Anteil am gesamten Handelsvolumen erreichte im ersten Halbjahr einen Rekordwert von 38,9 Prozent, nach 32,7 Prozent im Vorjahr. Mittelfristig soll der Marktplatz deutlich mehr als die Hälfte des Gruppenvolumens liefern. Damit verschiebt die Gruppe ihren Schwerpunkt weiter in Richtung eines kapitalleichteren Modells mit breiterem Sortiment und geringerer eigener Warenbindung. Auch innerhalb des Halbjahres zeigte sich eine Beschleunigung. Das gruppenweite Handelsvolumen wuchs insgesamt um 1,8 Prozent. Nach einem Plus von 0,5 Prozent im ersten Quartal legte das Wachstum im zweiten Quartal auf 2,9 Prozent zu. CEO Dan Finley wertete dies als Hinweis darauf, dass der Turnaround an Tempo gewinnt. Gleichzeitig verbesserte sich die Bruttomarge auf 53,9 Prozent, nach 51,9 Prozent im Vorjahr. Die Retourenquote lag rund vier Prozent niedriger.

Das Morning Briefing — kostenlos ins Postfach. Die wichtigsten News aus E-Commerce und Handel, werktäglich ab 7 Uhr. E-Mail-Adresse für Newsletter VDS10.800+ Entscheider lesen das Morning Briefing · ≈ 50 % Öffnungsrate

Kosten sinken, Verschuldung geht zurück Neben dem Umsatzmix wirken auch Kostensenkungen auf das Ergebnis. Die außergewöhnlichen Kosten sanken um 83,5 Prozent auf 4 Mio. Pfund, nachdem sie im Vorjahreszeitraum noch 24 Mio. Pfund betragen hatten. Das Programm zur Reduzierung der Fixkosten liegt nach Angaben des Unternehmens vor Plan; das Ziel von 100 Mio. Pfund Fixkosten bleibt bestehen. Zugleich fallen Mietkosten, und die Nettoverschuldung liegt unter dem Vorjahreswert. Ein weiterer Schritt zur Entschuldung ist der Verkauf des Distributionszentrums in Sheffield an Primark sowie der Verkauf der Marke Nasty Gal an WSG Brand. Beide Transaktionen hätten die Schulden der Gruppe deutlich reduziert. Für die künftige Logistik setzt Debenhams auf einen neuen globalen Drittanbieter. Dieser soll das Fulfilment aus Sheffield ersetzen und nach Unternehmensangaben nicht teurer sein als die bisherigen Kosten am alten Standort. Ausblick bleibt stabil Für das Gesamtjahr bestätigt die Debenhams Group ihre Prognose für das Wachstum des Handelsvolumens und das bereinigte Ebitda. Zudem bekräftigt das Unternehmen den Ausblick auf ein zweistelliges Wachstum beim bereinigten Ebitda und freien Cashflow für 2026/27. Nach dem Verkauf von Sheffield und Nasty Gal erwartet CEO Finley, dass die Nettoverschuldung zum Geschäftsjahresende im Februar 2027 nahezu vernachlässigbar sein wird.

Merken Teilen

Redaktion Redaktion etailment Unter dem Namen Redaktion veröffentlicht das Team von etailment.de gemeinsam recherchierte Nachrichten und Analysen aus dem digitalen Handel. Alle Beiträge