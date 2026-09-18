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Idealo hat seinen Umsatz im ersten Halbjahr um 22 Prozent gesteigert, berichtet Retail-News.de. Außerhalb Deutschlands seien die Erlöse sogar um 36 Prozent gestiegen, vor allem in Frankreich (plus 48 Prozent) und Spanien (plus 46 Prozent). Damit wachse der Preisvergleicher schneller als der europäische E-Commerce. Dieses Plus schaffe Spielraum für Investitionen in KI und neue Geschäftsmodelle. Ein neues Standbein stehe bereits: Seit Mai verkaufe Idealo Werbeplätze an Marken und Händler.

Idealo hat im ersten Halbjahr 2026 deutlich zugelegt. Der Umsatz stieg gegenüber dem Vorjahreszeitraum um 22 Prozent, wie Retail-News.de berichtet. Damit knüpft der Preisvergleicher an ein starkes Vorjahr an: Bereits 2025 hatte das Unternehmen nach eigenen Angaben mit einem Umsatzplus von 23 Prozent das stärkste Jahr seiner bisherigen Geschichte erreicht. Internationale Märkte treiben das Wachstum Besonders dynamisch entwickelte sich das Geschäft außerhalb Deutschlands. In den fünf internationalen Märkten legten die Erlöse insgesamt um 36 Prozent zu. Die stärksten Zuwächse meldete Idealo in Frankreich mit plus 48 Prozent und in Spanien mit plus 46 Prozent. Österreich erreichte ein Umsatzplus von 26 Prozent, Großbritannien 25 Prozent und Italien zehn Prozent. Auch die Nachfrage auf Partnerseite nahm spürbar zu. Der von Idealo zu spanischen Handelspartnern vermittelte Traffic wuchs im ersten Halbjahr um mehr als 60 Prozent. Das Unternehmen führt diese Entwicklung unter anderem auf stärker lokalisierte Kampagnen und Markenpartnerschaften zurück. Damit gewinnt die internationale Ausrichtung für das Geschäftsmodell weiter an Gewicht.

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Nach Einschätzung von Idealo wächst das eigene Geschäft derzeit schneller als der europäische E-Commerce. Für viele große Märkte in Europa werden weiterhin Wachstumsraten im mittleren bis hohen einstelligen Prozentbereich erwartet. Der Vergleich zeigt, dass Idealo im ersten Halbjahr 2026 über dem erwarteten Branchentempo lag und seine Position in mehreren Auslandsmärkten ausbauen konnte. Mehr Spielraum für KI und Retail Media Das starke Kerngeschäft soll zusätzlichen finanziellen Spielraum schaffen. Im Fokus stehen Investitionen in KI, neue Geschäftsmodelle und der weitere Ausbau der europäischen Präsenz. Langfristig verfolgt Idealo das Ziel, sich zu einer KI-gestützten Commerce-Plattform in Europa weiterzuentwickeln. Ein neues Standbein ist bereits gestartet: Seit Mai ist Idealo mit Idealo Ads im Retail-Media-Geschäft aktiv. Marken und Händler können darüber zusätzliche Werbe- und Sichtbarkeitsangebote buchen. Zum Umsatz des ersten Halbjahres trug das neue Geschäftsfeld nach Unternehmensangaben noch nicht wesentlich bei. Mit dem weiteren Ausbau soll Retail Media künftig jedoch eine größere Rolle im Geschäftsmodell spielen. Die Entwicklung zeigt, dass Idealo sein Wachstum zunehmend breiter aufstellt. Neben dem klassischen Preisvergleich gewinnt die Monetarisierung von Reichweite an Bedeutung. Für Marken und Händler entsteht damit ein zusätzlicher Kanal, um Nutzer entlang der Produktsuche zu erreichen. Für Idealo eröffnet sich ein Geschäftsfeld, das an bestehende Reichweite und Handelsbeziehungen anschließt. Weitere Märkte im Blick Auch geografisch plant Idealo den nächsten Schritt. Für 2027 bereitet das Unternehmen den Eintritt in zusätzliche Märkte vor. Die bisherige Expansion in Europa liefert dafür eine operative Grundlage, während das Umsatzwachstum Investitionen in Technologie und neue Angebote stützen soll. Der nächste Prüfpunkt ist der geplante Markteintritt in weiteren Ländern im Jahr 2027.

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Redaktion Redaktion etailment Unter dem Namen Redaktion veröffentlicht das Team von etailment.de gemeinsam recherchierte Nachrichten und Analysen aus dem digitalen Handel. Alle Beiträge