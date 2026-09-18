OpenAI baut sein Werbegeschäft in Europa deutlich aus. Seit Ende August sind ChatGPT Ads samt Ads Manager auch in Deutschland und 30 weiteren europäischen Märkten verfügbar. Für Shopify-Händler folgt der nächste Schritt am 23. September: Sie können Anzeigen in Deutschland direkt über eine eigene App im Shopify-Backend buchen, berichtet Onlinemarketing.de. Die App bindet den Produktkatalog automatisch an. Budgetvorgaben und Erfolgsmessung werden ebenfalls dort gesteuert. HubSpot-Nutzer können ihr Anzeigenkonto bereits jetzt mit dem CRM verknüpfen.

ChatGPT wird zum Werbeumfeld

OpenAI positioniert ChatGPT Ads als neues Kapitel der digitalen Werbung. Dave Dugan, VP of Global Ad Solutions, treibt den Ausbau maßgeblich voran. Nach Unternehmensangaben wurde weniger als 200 Tage nach dem Start bereits die Marke von einer Milliarde US-Dollar ARR für 2026 erreicht. Bis 2030 strebt OpenAI 100 Milliarden US-Dollar Werbeumsatz an. Marktforscherinnen und Marktforscher sehen dieses Ziel skeptischer; eMarketer bewertet das Umsatzpotenzial deutlich niedriger.

Die Reichweite macht das Angebot für Werbetreibende attraktiv. ChatGPT kommt laut OpenAI auf weit über 900 Millionen monatlich aktive Nutzer. Zudem stehen 20 Prozent der Konversationen mit einer kommerziellen Absicht in Verbindung. Damit entsteht ein Umfeld, in dem Produktsuche, Beratung und Kaufinteresse eng beieinanderliegen. Bestimmte Produktkategorien, die zu stark mit OpenAIs eigenen Angeboten konkurrieren, sollen laut Insidern jedoch ausgeschlossen sein.