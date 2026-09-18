Gartner hebt seine Erwartung für den Markt rund um KI deutlich an: Die weltweiten Ausgaben für künstliche Intelligenz sollen 2026 laut der aktuellen Prognose auf 2,7 Billionen US-Dollar steigen. Das entspricht einem Plus von 49,5 Prozent gegenüber dem Vorjahr und liegt über der im Mai genannten Schätzung von 2,59 Billionen US-Dollar. Heise.de berichtet unter Verweis auf Gartner von einem „noch nie dagewesenen Niveau“.

Die neue Prognose zeigt, wie stark künstliche Intelligenz inzwischen in den gesamten IT-Markt hineinwirkt. Gartner beziffert die globalen IT-Ausgaben für 2026 auf 6,37 Billionen US-Dollar. Damit hätte rund 42 Prozent der IT-Ausgaben einen Bezug zu künstlicher Intelligenz. Getrieben wird diese Entwicklung laut den Analysten durch zwei Faktoren: hohe Investitionen in Infrastruktur sowie die schnelle Einbettung von KI-Funktionen in Software und Dienstleistungen.

Infrastruktur bleibt der größte Ausgabenblock

Den größten Anteil an den Ausgaben macht die Infrastruktur aus. Gartner erwartet hier ein Volumen von rund 1,48 Billionen US-Dollar. Hyperscaler und Dienstleister bauen ihre Kapazitäten weiter aus und investieren in KI-optimierte Server, IaaS-Angebote, Netzwerkinfrastruktur und Halbleiter. Analyst John-David Lovelock bezeichnet diese Dynamik als größtes Infrastrukturprojekt der Menschheit. Steigende Speicherkosten dürften den Ausbau nach Einschätzung Gartners kaum bremsen.