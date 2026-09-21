Arbeitgeber drängen 85 Prozent der Beschäftigten zur KI-Nutzung, doch fast die Hälfte weiß nicht wozu, berichtet Techradar.com. Die Zahlen stammen von Culture Amp, das weltweit 112.000 Menschen in 123 Unternehmen befragt hat. Die Befragten melden mehr Produktivität und Motivation – nur die Begründung bleibt in den Führungsetagen hängen. Culture Amp führt das auf unfertige Strategien zurück: Wer nicht wisse, welche Rollen KI umbaue, schweige lieber, als sich zu irren.
Die Einführung von KI am Arbeitsplatz kommt in vielen Unternehmen schneller voran als die dazugehörige Erklärung. Laut einer von Culture Amp erhobenen Befragung werden 85 Prozent der Beschäftigten ermutigt, KI-Tools im Job zu nutzen. Gleichzeitig bleibt für einen großen Teil der Belegschaften unklar, welchem Ziel diese Nutzung dient: Im vorliegenden Bericht ist von 42 beziehungsweise 48 Prozent die Rede, die den Zweck der KI-Einführung nicht verstehen, berichtet Techradar.com.
Die Zahlen stammen aus Culture Amps Report „How Employees Really Feel About AI at Work“. Dafür wurden weltweit 112.000 Menschen in 123 Unternehmen befragt. Der Befund ist damit ein breiter Einblick in die aktuelle KI-Nutzung in der Arbeitswelt. Auffällig ist der Abstand zwischen praktischer Anwendung und strategischer Einordnung: Beschäftigte berichten von höherer Produktivität und mehr Motivation, sehen aber zugleich Lücken in der Kommunikation ihrer Führungskräfte.
Beschäftigte nutzen KI, warten aber auf Orientierung
Culture Amp deutet die Ergebnisse als Hinweis auf eine Belegschaft, die den Wandel bereits aktiv mitträgt. Amy Lavoie, VP of People Science bei Culture Amp, beschreibt die Beschäftigten als Menschen, die Risiken verstehen, Tools einsetzen und produktiver arbeiten. Aus ihrer Sicht fehlt weniger die Bereitschaft der Mitarbeitenden als vielmehr eine klare Linie des Managements.
Der zentrale Konflikt liegt demnach in der Führungsebene. Viele Managerinnen und Manager können offenbar noch nicht überzeugend vermitteln, warum KI eingeführt wird, welche Aufgaben sich verändern und welche Kompetenzen künftig an Bedeutung gewinnen. Culture Amp führt diese Zurückhaltung auf unfertige KI-Strategien zurück. Solange unklar bleibt, welche Rollen KI tatsächlich umformt, fällt es Führungskräften schwer, verbindliche Aussagen zu treffen.
Unfertige Pläne werden zum Kommunikationsproblem
Der Report betont, dass die Entwicklung noch am Anfang steht. Die Auswirkungen auf Arbeitskräfte, Karrierewege und einzelne Rollen seien bislang nicht sicher absehbar. Genau darin liegt laut Lavoie ein Grund für das Schweigen mancher Führungskräfte: Nichts zu sagen wirke sicherer, als später falsche Aussagen korrigieren zu müssen.
Für Unternehmen entsteht daraus ein konkreter Handlungsdruck. Wenn Mitarbeitende KI bereits einsetzen, reicht die Aufforderung zur Nutzung allein nicht aus. Gefragt ist offene Kommunikation über Ziele, Unsicherheiten und den Stand der Planung. Lavoie plädiert dafür, den unvollständigen Plan einzugestehen und dennoch im Gespräch zu bleiben. Als nächster Prüfpunkt bleibt, ob Führungsteams aus der breiten Nutzung klare Orientierung ableiten können – in 123 untersuchten Unternehmen war diese Lücke bereits sichtbar.
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