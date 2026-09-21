Die Einführung von KI am Arbeitsplatz kommt in vielen Unternehmen schneller voran als die dazugehörige Erklärung. Laut einer von Culture Amp erhobenen Befragung werden 85 Prozent der Beschäftigten ermutigt, KI-Tools im Job zu nutzen. Gleichzeitig bleibt für einen großen Teil der Belegschaften unklar, welchem Ziel diese Nutzung dient: Im vorliegenden Bericht ist von 42 beziehungsweise 48 Prozent die Rede, die den Zweck der KI-Einführung nicht verstehen, berichtet Techradar.com.

Die Zahlen stammen aus Culture Amps Report „How Employees Really Feel About AI at Work“. Dafür wurden weltweit 112.000 Menschen in 123 Unternehmen befragt. Der Befund ist damit ein breiter Einblick in die aktuelle KI-Nutzung in der Arbeitswelt. Auffällig ist der Abstand zwischen praktischer Anwendung und strategischer Einordnung: Beschäftigte berichten von höherer Produktivität und mehr Motivation, sehen aber zugleich Lücken in der Kommunikation ihrer Führungskräfte.

Beschäftigte nutzen KI, warten aber auf Orientierung

Culture Amp deutet die Ergebnisse als Hinweis auf eine Belegschaft, die den Wandel bereits aktiv mitträgt. Amy Lavoie, VP of People Science bei Culture Amp, beschreibt die Beschäftigten als Menschen, die Risiken verstehen, Tools einsetzen und produktiver arbeiten. Aus ihrer Sicht fehlt weniger die Bereitschaft der Mitarbeitenden als vielmehr eine klare Linie des Managements.