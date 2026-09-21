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Vor zehn Jahren ging in Peking die App „A.me“ an den Start, aus der erst Douyin und dann Tiktok wurde, berichtet Heise.de. Der Feed sei aber nie dem Freundesnetz gefolgt, sondern dem Interesse: Die „For You“-Seite messe Verweildauer millisekundengenau und hebe auch Accounts ohne Follower vor Millionenpublikum. Meta, Google und Snapchat zogen nach. Mit eigenem Shop, Live-Verkauf und Kauf per Fingertipp pflügt Bytedance inzwischen ein Revier um, das lange Amazon und dem Einzelhandel gehörte.

Vom Playback-Portal zur Plattformmacht Vor zehn Jahren startete in Peking die App A.me, aus der zunächst Douyin und später TikTok wurde. Wie Heise.de berichtet, verweist der Konzern selbst lieber auf den internationalen Marktstart 2017 oder die Fusion mit Musical.ly im Sommer 2018. Technologisch und historisch liegt der Ursprung jedoch früher: am 20. September 2016. ByteDance-Gründer Zhang Yiming legte damit den Grundstein für eine Plattform, die sich binnen eines Jahrzehnts vom belächelten Lipsync-Angebot zur globalen Kultur- und Shopping-Maschinerie entwickelte. Der Durchbruch außerhalb von China gelang ByteDance 2017 mit dem Kauf von Musical.ly für rund eine Milliarde US-Dollar. Die damals vor allem bei Teenagern beliebte App brachte ein junges Publikum in das TikTok-Ökosystem. Anfangs standen Playback-Videos, Pop-Hits und choreografierte Tänze im Mittelpunkt. Doch hinter der bunten Oberfläche arbeitete bereits eine Empfehlungslogik, deren Wirkung die Konkurrenz im Silicon Valley zunächst unterschätzte. Der Feed folgt dem Interesse TikTok brach mit dem klassischen Prinzip sozialer Netzwerke. Während Facebook und Instagram lange auf Beziehungen, Follower und abonnierte Seiten setzten, stellte TikTok den Interest Graph in den Mittelpunkt. Die „For You“-Seite sortiert Inhalte danach, was Nutzer mutmaßlich fesselt. Dafür wertet das System Likes, Shares, Wiederholungen, Abbrüche und vor allem die Verweildauer aus — millisekundengenau. Schon wenige Sekunden Zögern bei Pasta-Videos oder Heimwerker-Tipps können ausreichen, damit sich der Feed deutlich in diese Richtung verschiebt.

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Diese Logik verändert Sichtbarkeit grundlegend. Auch neu angelegte Accounts ohne Follower können über Nacht vor einem Millionenpublikum landen. Die Plattform lernt Vorlieben in hohem Tempo und kann Nutzer tief in thematische Sogwirkungen ziehen. Für Meta, Google und Snapchat wurde dieser Ansatz zum Weckruf: Instagram Reels, YouTube Shorts und vergleichbare Kurzvideo-Formate übernahmen das vertikale Videoformat und die algorithmische Empfehlungslogik nahezu identisch. Shopping, Politik und Plattformrisiken Heute reicht TikToks Einfluss weit über Unterhaltung und Marketing hinaus. Mit eigenem Shop, Live-Verkauf und Kauf per Fingertipp dringt ByteDance in ein Feld vor, das lange von Amazon und dem klassischen Einzelhandel geprägt war. Die App wird damit zur Schnittstelle zwischen Aufmerksamkeit, Kaufimpuls und Transaktion. Für Marken und Händler verschiebt sich die Frage, wo Reichweite entsteht und wie schnell daraus ein Kauf werden kann. Parallel operiert TikTok in einer geopolitisch gespaltenen Realität. In China existiert Douyin als organisatorisch getrennte, zensierte und technisch hochgerüstete Version. Im Westen steht TikTok seit Jahren im Fokus sicherheitspolitischer Debatten. Im Raum stehen Vorwürfe zu Datenabfluss an chinesische Behörden und möglicher politischer Einflussnahme durch Pekings Führung; Chinas Außenministerium weist diese Vorwürfe zurück. Der nächste Prüfpunkt bleibt damit konkret: wie Plattformmacht, Datenzugriff und Handel reguliert werden, nachdem der Dienst am 20. September 2016 gestartet ist.

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Redaktion Redaktion etailment Unter dem Namen Redaktion veröffentlicht das Team von etailment.de gemeinsam recherchierte Nachrichten und Analysen aus dem digitalen Handel. Alle Beiträge