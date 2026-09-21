Walmart erweitert seine Datenplattform Scintilla im kommenden Jahr um Marktplatzdaten, berichtet Digiday.com. Lieferanten, die zugleich über Walmarts Marktplatz verkaufen, sollen dort beide Vertriebswege nebeneinander sehen. Dazu kommen konfigurierbare Dashboards, eigene Warnmeldungen und ein ausgebauter KI-Assistent namens „Marty“, der nicht mehr nur Berichte zusammenfasse, sondern Empfehlungen ausspreche – etwa, warum Kunden abwandern. Reine Marktplatzhändler bleiben vorerst außen vor.

Walmart baut seine Daten- und Analyseplattform Scintilla im kommenden Jahr deutlich aus. Wie Digiday.com berichtet, sollen erstmals Marktplatzdaten in Scintilla einfließen. Zugriff erhalten zunächst Lieferanten, die als First-Party-Anbieter mit Walmart zusammenarbeiten und zusätzlich über den Walmart-Marktplatz verkaufen. Sie können damit ihr Walmart.com-Geschäft umfassender auswerten und beide Vertriebswege parallel betrachten. Reine Marktplatzhändler bleiben vorerst außen vor; laut Walmart gibt es derzeit keine Pläne, Scintilla für sie zu öffnen.

Mehr Transparenz über Vertrieb, Kundenverhalten und Warenfluss

Die Erweiterung wurde im Rahmen der Inspire-Konferenz von Walmart Data Ventures vorgestellt. Neben den Marktplatzdaten kündigte Walmart konfigurierbare Dashboards, eigene Warnmeldungen und eine engere Verzahnung mit der Scintilla-In-Store-App sowie den Auffüllsystemen des Konzerns an. Die neuen Dashboards sollen verschiedene Datenbestände zusammenführen. Nutzer sollen an einer Stelle erkennen können, ob Umsätze steigen oder sinken, wie sich Kundenverhalten verändert und wo operative Probleme entstehen. Dazu zählen etwa abwandernde Kunden, veränderte Nachfrage oder Bestände, die nicht am passenden Ort liegen.

Mark Hardy, Leiter von Walmart Data Ventures, beschreibt den Schritt als Versuch, die Zusammenarbeit mit Lieferanten einheitlicher zu gestalten. Perspektivisch sollen auch Marktplatzverkäufer stärker einbezogen werden. Für Marken ist der zusätzliche Datenzugang vor allem relevant, weil er bessere Rückschlüsse auf Werbung, Preise, Sortiment und Lieferkette erlaubt. Amit Dodeja, CMO des E-Commerce-Accelerators Spreetail, wertet den Schritt laut Bericht als sinnvolle Öffnung. Mehr proprietäre Daten könnten das Vertrauen von Drittanbietern in die Plattform stärken.