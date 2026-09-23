Alibaba verschärft den Wettbewerb um KI-Infrastruktur

Alibaba hat auf seiner Apsara-Konferenz in Hangzhou einen neuen Chip für KI-Anwendungen vorgestellt und zugleich ein Sprachmodell mit bis zu zehn Billionen Parametern angekündigt. Über die Pläne berichtet Scmp.com. Mit der Präsentation positioniert sich der Konzern als Anbieter einer umfassenden Infrastruktur für die nächste Ausbaustufe maschineller Intelligenz: eigene Modelle, eigene Chips und eine eigene Cloud bilden den Kern der Strategie.

Der neue Zhenwu V900 wird von Alibaba als leistungsstärkster KI-Chip in China bezeichnet. Laut Unternehmen soll er dreimal so viel leisten wie sein Vorgänger. Die Serienproduktion ist für das erste Quartal 2027 vorgesehen. Damit setzt Alibaba auf eine engere Verzahnung von Rechenleistung und Modellentwicklung, um große KI-Systeme unabhängiger betreiben und skalieren zu können.

Cloud, Chips und Modelle als strategische Achsen

Group Chairman Joe Tsai betonte auf der Konferenz, Alibaba investiere fest in „Full-Stack AI“. Ziel sei es, künstliche Intelligenz von einem technologischen Durchbruch in konkrete Wertschöpfung zu überführen. CEO Eddie Wu Yongming nannte in seiner Keynote drei tragende Säulen der kommenden Ära: KI-Modelle, KI-Chips und die KI-Cloud. Diese Struktur zeigt, wie stark Alibaba seine Tech-Roadmap auf vertikale Kontrolle über zentrale Bausteine ausrichtet.

Besonders ambitioniert ist der angekündigte Sprung bei den Modellgrößen. Das geplante Sprachmodell mit bis zu zehn Billionen Parametern würde das aktuelle Flaggschiff Qwen 3.8-Max deutlich übertreffen. Dieses kommt nach den vorliegenden Angaben auf 2,4 Billionen Parameter. Die Größenordnung signalisiert, dass Alibaba den Wettbewerb um leistungsfähigere Modelle weiter verschärfen will und dafür die nötige Infrastruktur parallel ausbaut.

Auch die Rechenzentrumskapazitäten sollen massiv wachsen. Bis 2032 will Alibaba die globale Kapazität seiner Alibaba Cloud auf mehr als 20 Gigawatt erhöhen. Die nächsten überprüfbaren Schritte sind damit klar benannt: Serienstart des Zhenwu V900 im ersten Quartal 2027 und der Ausbau der Cloud-Kapazität bis 2032.