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Chinas Bezahlkonzern Ant Group verschmilzt drei Sparten zu einer neuen Alipay-Einheit, berichtet Scmp.com. Die Neuordnung ziele auf Einkäufe, die KI-Agenten für ihre Nutzer erledigen. Sie solle Technik und Produkte bündeln und den Händlerservice stärken. Der Handel per Agent stehe vor rasantem Wachstum. Die Werkzeuge liegen bereit: Ende Mai startete eine KI-Wallet, in der Nutzer Agentenaufträge freigeben könnten. Im Juni folgte mit dem Assistenten „Ah Bao“ der größte Alipay-Umbau seit zwei Jahrzehnten.

Ant Group bündelt Alipay für den Handel mit KI-Agenten Chinas Fintech-Konzern Ant Group ordnet sein Zahlungsgeschäft neu und führt drei bisher getrennte Sparten zu einer neuen Alipay-Einheit zusammen. Betroffen sind die Digital Payment Business Group, die Alipay Business Group und die Zhima Credit Business Group. Über die Neuordnung berichtet Scmp.com unter Berufung auf chinesische Medien und ein internes Schreiben von CEO Cyril Han Xinyi. Mit der Zusammenlegung schärft Ant Group den Fokus auf KI-gestützten Handel. Gemeint sind Einkaufsprozesse, bei denen digitale Agenten im Auftrag der Nutzer Produkte suchen, Entscheidungen vorbereiten oder Transaktionen auslösen. Ant sieht diesen Bereich als Wachstumsfeld und richtet Alipay stärker auf Agentic Commerce aus. Technik, Produkte und Händlerdienste rücken zusammen Nach Angaben aus dem CEO-Schreiben soll die neue Struktur Technologie, Produktentwicklung und Ökosystem-Kompetenzen enger bündeln. Gleichzeitig will Ant den Service für Händler stärken. Damit wird Alipay als Plattform breiter aufgestellt: Die Einheit soll Zahlungsfunktionen, Nutzerinteraktion, Kreditdienste und Händleranbindung stärker miteinander verzahnen.

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Für die Leitung der neuen Alipay Business Group wurde Wu Minzhi benannt. Sie ist eine erfahrene Managerin bei Ant und war zuvor auch bei Alibaba tätig. Parallel bleibt sie Chief People Officer von Ant. Die Personalentscheidung zeigt, dass die Neuordnung als zentrale Organisationsaufgabe angelegt ist und mehrere Funktionen im Konzern betrifft. Alipay wird zur Plattform für agentengestützte Einkäufe Die operative Richtung ist bereits erkennbar. Ende Mai startete Ant eine KI-Wallet, über die Nutzer Aufträge an Agenten freigeben können. Im Juni folgte der Assistent „Ah Bao“. Dieser Schritt gilt als größter Alipay-Umbau seit zwei Jahrzehnten und verschiebt die App stärker in Richtung persönlicher Einkaufs- und Servicebegleitung. Für Händler kann diese Entwicklung die Art verändern, wie Kunden Produkte entdecken und Käufe auslösen. Wenn Agenten stärker in den Einkaufsprozess eingreifen, gewinnen strukturierte Produktdaten, verlässliche Services und reibungsarme Zahlungsabläufe an Bedeutung. Alipay will dafür offenbar Infrastruktur und Händlerdienste in einer Einheit zusammenführen. Strategische Wette auf neues Wachstum Ant Group bleibt als Alibaba-Tochter eng mit dem digitalen Handel in China verbunden. Die neue Alipay-Einheit zielt darauf, Payment, Nutzerführung und Händlerökosystem für eine nächste Ausbaustufe vorzubereiten. Im Mittelpunkt steht die Frage, wie automatisierte Einkaufsagenten künftig in bestehende Handels- und Zahlungsprozesse eingebettet werden. Konkrete Finanzziele oder Zeitpläne wurden in den vorliegenden Informationen nicht genannt. Belegt sind jedoch die organisatorische Zusammenlegung, die neue Führung durch Wu Minzhi sowie zwei Produktmeilensteine: die KI-Wallet Ende Mai und „Ah Bao“ im Juni.

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Redaktion Redaktion etailment Unter dem Namen Redaktion veröffentlicht das Team von etailment.de gemeinsam recherchierte Nachrichten und Analysen aus dem digitalen Handel. Alle Beiträge