Deutsche Unternehmen erhöhen ihre Ausgaben für Künstliche Intelligenz im Jahr 2026 voraussichtlich deutlich. Das Marktvolumen soll auf 28,7 Mrd. Euro steigen, wie Zeit.de berichtet. Gegenüber dem Vorjahr entspricht das einem Zuwachs von 48 Prozent. Damit rückt KI weiter in den Mittelpunkt digitaler Investitionen und gewinnt als eigenständiger Marktbereich sichtbar an Gewicht.

Generative KI treibt den Markt

Ein wesentlicher Wachstumstreiber ist generative KI. Ihr Volumen soll sich 2026 auf 11,5 Mrd. Euro verdoppeln. Damit entfällt rund 40 Prozent des gesamten KI-Markts auf Anwendungen, die Inhalte erzeugen, verarbeiten oder automatisiert unterstützen können. Die Zahlen zeigen, dass generative Systeme innerhalb kurzer Zeit einen großen Anteil am erwarteten Ausgabenwachstum erreichen.

Besonders stark legt der Bereich Software zu. Hier wird ein Plus von 65 Prozent auf 16 Mrd. Euro erwartet. Software bildet damit den größten ausgewiesenen Teil des Markts. Dienstleistungen und Hardware wachsen ebenfalls, allerdings mit jeweils rund 30 Prozent deutlich langsamer. Die Verteilung macht sichtbar, dass der KI-Markt 2026 vor allem über Softwarelösungen skaliert, während begleitende Services und technische Infrastruktur weiter mitziehen.

Weiteres Wachstum für 2027 erwartet

Auch für das Folgejahr bleiben die Prognosen klar expansiv. Der Marktforscher IDC rechnet für 2027 mit einem weiteren Anstieg um 40 Prozent. Das erwartete Marktvolumen läge dann bei 40,3 Mrd. Euro. Die Entwicklung beschreibt einen Markt, der nach dem kräftigen Sprung 2026 weiter wächst und innerhalb von zwei Jahren deutlich an finanzieller Bedeutung gewinnt.

Für die Einordnung ist vor allem die Geschwindigkeit des Wachstums relevant: 2026 steigen die KI-Ausgaben laut Prognose um nahezu die Hälfte, 2027 soll erneut ein zweistelliges Plus folgen. Damit verschiebt sich der Markt innerhalb kurzer Zeit in eine Größenordnung, die für digitale Strategien, Softwarebudgets und technologische Prioritäten deutscher Unternehmen zunehmend prägend wird. Der nächste Prüfpunkt bleibt die IDC-Erwartung von 40,3 Mrd. Euro im Jahr 2027.