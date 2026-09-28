Meta, Shopify und Amazon ringen mit drei verschiedenen Strategien um den Einkauf per KI-Agent, analysiert Tradingkey.com. Meta bringe die Reichweite von Facebook, Instagram und Whatsapp mit, Shopify den Checkout: „Shop Pay“ wickle Käufe bei Shopify-Händlern direkt in Metas Agenten „Muse“ ab. Amazon setze auf den eigenen Assistenten und blockiere deshalb Muse. Wichtiger als Produktseite und Suchanzeige werde für Online-Händler künftig der maschinenlesbare Katalog samt Echtzeitbestand.

Meta, Shopify und Amazon ringen um die nächste Schnittstelle im E-Commerce: den Einkauf per KI-Agent. Wie Tradingkey.com analysiert, verschiebt sich der Einstieg in den Onlinehandel von klassischen Plattformen und Suchmasken hin zu dialogbasierten Assistenten. Statt Produktseiten zu durchsuchen, Preisfilter zu setzen und Bewertungen selbst zu vergleichen, formulieren Verbraucher künftig ihren Bedarf direkt: Der Agent prüft Optionen, Lieferzeiten, Rückgaberegeln und Preise und kann im nächsten Schritt auch den Kauf auslösen.

Drei Modelle für Agentic Commerce

Meta setzt auf seine Reichweite über Facebook, Instagram und Whatsapp. Der Konzern will seinen Assistenten Muse als neuen Konsumeinstieg etablieren und dabei soziale Signale, Interessen und Kaufabsichten zusammenführen. Die Stärke liegt im Zugang zu Nutzern und in potenziellen Werbe- und Serviceerlösen. Das Risiko bleibt der Zugriff auf Händlerdaten und externe Plattformen, denn ohne belastbare Produktinformationen und Checkout-Anbindung bleibt der Agent auf Empfehlungen beschränkt.

Shopify positioniert sich anders. Das Unternehmen kontrolliert keinen großen Verbraucherkanal, verfügt aber über ein breites Händlernetz, Produktkataloge und die Checkout-Technologie. Mit Shop Pay können Käufe bei Shopify-Händlern direkt in Metas Muse abgewickelt werden. Damit wird Shopify zur neutralen Transaktionsinfrastruktur zwischen Händlern und verschiedenen KI-Zugängen. Erlöse entstehen weiter über Abonnements, Zahlungsabwicklung und transaktionsnahe Dienste; die Kundenschnittstelle liegt jedoch bei externen Plattformen.