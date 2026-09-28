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Walmart jagt Amazon im Online-Handel zunehmend Marktanteile ab, berichtet Aktien.news. Das US-Finanzportal The Motley Fool hält den Konzern für das beste E-Commerce-Unternehmen. Den Ausschlag gebe ein Bündel von Investitionen: Lager, Kommissionierung und Zustellung, also die komplette Bestellabwicklung, sowie in ein breiteres Sortiment, das zusätzliche Kundengruppen anspreche. Über Marktanteile entscheide damit weniger die Reichweite als die Effizienz der Lieferkette.

Walmart baut seine Position im Onlinehandel aus und setzt den bisherigen Branchenmaßstab Amazon stärker unter Druck. Wie Aktien.news berichtet, sieht das US-Finanzportal The Motley Fool den Handelskonzern inzwischen als eines der am besten positionierten E-Commerce-Unternehmen. Der zentrale Befund: Walmart gewinnt gegenüber Amazon zunehmend Marktanteile, weil der Konzern gezielt in Infrastruktur, Fulfillment und Sortiment investiert hat. Infrastruktur als Wettbewerbsfaktor Im Mittelpunkt der Analyse stehen Investitionen in Logistik, Lager, Kommissionierung und Zustellung. Fulfillment umfasst dabei die gesamte Abwicklung einer Bestellung: von der Lagerung über die Zusammenstellung der Waren bis zur Auslieferung an die Kundinnen und Kunden. Walmart hat diesen Bereich offenbar systematisch ausgebaut, um Bestellungen effizienter zu verarbeiten und die eigene Lieferfähigkeit im Wettbewerb mit Amazon zu stärken. Hinzu kommt eine breitere Produktpalette. Durch ein größeres Sortiment kann Walmart zusätzliche Kundengruppen ansprechen und die Relevanz seines Onlineangebots erhöhen. Nach Einschätzung des Motley Fool entsteht der Vorsprung aus der Kombination mehrerer Faktoren: bessere operative Abläufe, stärkere Lieferketten und ein Angebot, das mehr Einkaufsanlässe abdeckt. Damit rückt weniger die reine Reichweite in den Vordergrund als die Fähigkeit, Nachfrage zuverlässig und wirtschaftlich zu bedienen.

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Einordnung für Anleger Die Analyse des Motley Fool stammt aus einem Video, das am 25. September 2026 veröffentlicht wurde. Die darin verwendeten Aktienkurse beziehen sich auf die Nachmittagskurse vom 23. September 2026. Zu diesem Zeitpunkt lag Walmart mit 0,36 Prozent im Plus, Amazon verzeichnete ein leichtes Plus von 0,12 Prozent. Diese Kursbewegungen sind Momentaufnahmen und erlauben keine Aussage über künftige Entwicklungen. Für Anleger ist die Einordnung dennoch relevant, weil beide Konzerne zu den wichtigsten Akteuren im globalen E-Commerce zählen. Walmart und Amazon sind an der Nasdaq gelistet und stehen für zwei unterschiedliche Stärken im digitalen Handel: Amazon mit seiner lange dominierenden Plattformposition, Walmart mit einem stationär verankerten Handelsnetz und wachsenden Investitionen in digitale Bestellprozesse. The Motley Fool verweist in diesem Zusammenhang auch auf den eigenen Dienst „Stock Advisor“. Vergangene Renditen solcher Empfehlungen sind jedoch kein verlässlicher Maßstab für künftige Ergebnisse. Lieferkette entscheidet über Marktanteile Die Entwicklung zeigt, wie stark sich der Wettbewerb im E-Commerce auf operative Exzellenz verlagert. Walmart profitiert laut Analyse davon, dass der Konzern die komplette Bestellabwicklung ausgebaut und zugleich sein Sortiment erweitert hat. Für Amazon entsteht dadurch zusätzlicher Druck in einem Markt, in dem Liefergeschwindigkeit, Verfügbarkeit und Kostenkontrolle eng miteinander verbunden sind. Ob Walmart den Vorsprung weiter ausbauen kann, hängt von den nächsten Investitionsschritten beider Unternehmen ab. Beobachten lässt sich vor allem, wie Walmart seine Fulfillment-Strukturen skaliert und wie Amazon auf die Marktanteilsgewinne reagiert. Der konkrete Bezugspunkt der vorliegenden Analyse bleibt der 25. September 2026 sowie die Kursbasis vom 23. September 2026 mit Walmart plus 0,36 Prozent und Amazon plus 0,12 Prozent.

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